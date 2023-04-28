Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»
Компания PepsiCo представила новинку в Казахстане — чипсы Lay’s «Бешбармак». Lay’s давно хотел порадовать казахстанцев и создал первый вкус эксклюзивно для Казахстана.
“Мы рады представить яркую новинку — Lay’s со вкусом «Бешбармак»! Это первый эксклюзивный запуск со вкусом самого популярного национального блюда Казахстана. Чтобы о новинке узнало как можно больше людей, мы планируем множество коллабораций с блогерами и популярными артистами, а также интересные партнерства в рамках фестивалей и масштабных промо»,
— отметила команда Lay’s Казахстан
Аутентичный дизайн пачки Lay's «Бешбармак» содержит элементы традиционных орнаментов и передает уникальный казахский стиль.
Следи за подробностями в аккаунте бренда: @lays_kazakhstan, принимай участие в специальных конкурсах и промо от Lay’s и выигрывай призы.
Пробуй новинку Lay’s «Бешбармак» уже сейчас!
На правах рекламы
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.