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Встречайте Lay’s в казахском стиле — новинка Lay’s «Бешбармак»

28 апреля 2023, 16:56 |  Реклама

Компания PepsiCo представила новинку в Казахстане — чипсы Lay’s  «Бешбармак». Lay’s давно хотел порадовать казахстанцев и создал первый вкус эксклюзивно для Казахстана.

 

“Мы рады представить яркую новинку — Lay’s со вкусом «Бешбармак»! Это первый эксклюзивный запуск со вкусом самого популярного национального блюда Казахстана. Чтобы о новинке узнало как можно больше людей, мы планируем множество коллабораций с блогерами и популярными артистами, а также  интересные партнерства в рамках фестивалей и масштабных промо»,
— отметила команда Lay’s Казахстан

Аутентичный дизайн пачки Lay's «Бешбармак» содержит элементы традиционных орнаментов и передает уникальный казахский стиль. 

Следи за подробностями  в аккаунте бренда: @lays_kazakhstan,  принимай участие в специальных конкурсах и промо от Lay’s и выигрывай призы.

Пробуй новинку Lay’s «Бешбармак» уже сейчас!

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