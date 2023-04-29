Разрез «Южный», он же «Кушмурунский», он же «Разрез № 2», несмотря на однозначно негативные прогнозы приглашенной компании экспертов, в 2014 году начал разработки бурого угля уже на южной стороне п. Кушмурун. В декабре того же года пытались спустить воду из прилегающих озер, вырыли отводной канал шириной 3-4 м и более 1 км длиной. Этот канал стал причиной необратимого процесса эрозии почвы водой. Сегодня он уже шириной несколько десятков метров и ширина меняется на глазах. Только весной 2023 года она увеличилась на 3-5 м.

Сход инициативной группы жителей южной стороны п. Кушмурун. 24 апреля 2023 г.

Хотя в те же годы на северной стороне поселка уже работал разрез «Приозерный», где давно была выстроена вся инфраструктура, технологические и административные здания, железнодорожные и прочие подъездные пути, в рабочем состоянии техника в том числе шагающие электрические экскаваторы.

И вот когда разрез «Приозерный» сворачивал свою деятельность, на южной стороне затеяли новый разрез.

На входе на территорию разреза. Август 2022 г.

«НГ» подробно описывала происходящие здесь события в декабре 2021 года. Весной 2022 года автору пришла бумага со следующей информацией:

«В адрес акимата Костанайской области, а также на имя главы государства от жителей поселка Кушмурун Аулиекольского района неоднократно поступали обращения касательно нарушений контрактных обязательств ТОО «Казахская угольная энергетическая компания» (далее – ТОО «КУЭК») по контракту № 4185 от 28 августа 2015 года на добычу угля на разрезе № 1 Кушмурунского месторождения. В связи с чем в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК направлено письмо (№ 10-13/453 от 03.03.2022 г.) по рассмотрению вопроса о прекращении действия контракта с вышеуказанным предприятием. За ненадлежащее исполнение контрактных обязательств, а такжев целях исполнения поручения Президента Республики Казахстан от 21 января 2022 года по проведению ревизии всех месторождений полезных ископаемых, на основании решения экспертной комиссии по вопросам недропользования (протокол №15/2-Р от 27.04.2022 года) 27 апреля 2022 года министерством в адрес ТОО «КУЭК» направлено уведомление о досрочном прекращении действия контракта в одностороннем порядке.

Согласно ст. 218 Кодекса РК от 27 декабря 2017 года № 125-IV «О недрах и недропользовании», ТОО «КУЭК» обязано приступить к ликвидации последствий операций по добыче в срок не позднее восьми месяцев.

После чего комиссией по приемке работ по ликвидации будет произведен выезд с целью осмотра территории участка недр, оценки полноты и качества выполненных работ, предусмотренных проектом работ по ликвидации, который проходит государственную экологическую экспертизу, в процессе которой проводятся общественные слушания в форме публичных обсуждений».

Декабрь 2014 г. Жители остановили попытку спуска воды из озер рядом с разрезом.

Прошу обратить внимание, что это жители п. Кушмурун добивались прекратить безобразие. Где были экологи, власть, прокуратура? Таковых пока здесь не было замечено.

Разрезом перекрыта речка Караганка, большая территория обкопана рвом, частично остались не убраны насыпь, которую хотели использовать для железнодорожного полотна, ведущего к разрезу. Огромные массивы земли породы рядом с территорией поселка. Нанесен урон природе и людям. Дома, приобретенные для вахтовых работников, брошены, их растаскивают, мусор от разборов - по всей южной стороне. Вся техника «благополучно» была выведена, и это при том, что уже было предписание навести за собой порядок. Дом под офис в апреле 2023 года выставили на продажу. На сходе жителей с акимом п. Кушмурун проскочила фраза: «Их ищут и, наверно, какое-то будет наказание».

Так выглядела дамба в январе 2023 г.

Весной 2022 года прорвало дамбу. Жители не нашли помощи от властей, были вынуждены были сами складываться, нанимать технику и строить дамбу, потому что появились проблемы с выпасами.

В течение прошлого года ждали, что разрез наведет за собой порядок, но этого не произошло. Весной 2023 года дамбу снова прорвало и уже в более серьезных масштабах. На законный вопрос о том, что делать, аким отвечает: нужно всем вместе строить дамбу, потому что построенная в прошлом году - неправильная. Заявляет, что есть экскаватор в местной ТЭК, с его помощью постоят дамбу и даже зароют яму. При этом невозможно реально представить, что этот овраг в принципе можно зарыть, тем более - используя всего лишь один экскаватор.

Так сегодня выглядит место, где в декабре 2014 года прокопали ров, превратившийся в огромный овраг.

Ну и в заключение опять вопросы.

Вопросы к экологам - почему это произошло и где при этом они были почти 9 лет? Нанесен ли какой то ущерб окружающей среде и поселку, жителям? Если нанесен, то какой? Сумма ущерба, а жители уверены, что ущерб огромен.

Какова коррупционная составляющая этого проекта? Несколько компаний, зарегистрированных по одному адресу, с небольшим уставным фондом и небольшим штатом, в течение 8-9 лет хозяйничали при попустительстве властей, экологов и прочих, в том числе надзорных организаций. Почему именно жители забили тревогу, а не те, кто обязан был это сделать?

Лестница, только не в небо. Выкопали большую яму и бросили

И еще один вопрос - это вложенные в этот проект средства. На сайте СПК «Тобол» можно найти, например, вот такую информацию:

Добыча бурых углей на разрезе № 2 месторождения «Кушмурунское»

Партнер проекта: ТОО «ГДК КазКөмір»

Совместное предприятие: ТОО «Torgai Energy Group»

Начало реализации проекта: 2016 год

Общая стоимость проекта: 326,2 млрд. тенге

Создано рабочих мест: 2.

Были ли государственные инвестиции в данный проект? Если да, то какие суммы? Жители п. Кушмурун считают, что за подобные «просчеты» кто-то должен отвечать. А читая цифры в несколько сотен миллиардов, многие высказываются об афере века в Костанайской области.

26 апреля 2023 на место проишествия приезжал представитель департамента экологии Костанайской области, что-то там смотрели и куда-то ездили, но почему-то гражданского журналиста, который постоянно пишет об этой проблеме, забыли пригласить. Забыли экологи, забыл местный аким.

Уже в очередной раз ждем ответов.

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