Несчастный случай произошел 27 апреля в с. Ершовка Узункольского района. Как сообщил "НГ" читатель, двух маленьких детей обнаружил дома отец. Факт гибели подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Начато досудебное расследование

- Уже установлено, что дети находились в доме одни, без присмотра родителей, - сообщили в ведомстве. - Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщает Informburo.kz со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, мать включила электрообогреватель, из-за которого произошло замыкание и началось возгорание. Семья не стояла на учёте как социально неблагополучная, отметил министр.

"Мать оставила двух малолетних детей 2020 года одних дома. Она включила электрообогреватель, который привёл к короткому замыканию, возникновению пожара. И двое деток, к сожалению, угорели от угарного газа в результате пожара на площади всего лишь 5 кв. м", – сказал он.

Министр обратился к казахстанцам с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра.