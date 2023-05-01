Для кого-то предназначенное для сноса жилье - это только собственность. Для другого же - это и частица души, самой жизни

Бурные дискуссии вокруг планов застройки Костаная и сносов тех или иных сооружений потянули и меня на непростые размышления и вопросы.

Первая группа вопросов – те, что связаны с проблемами социального напряжения и социальной стабильности. Такие проблемы всегда будут. Но что их обостряет, усугубляет? И до какой степени пренебрежение таким обострением допустимо, даже если рассуждать, исходя из интересов государства и общества в целом, а не отдельных граждан?

Кстати, тут же встает вопрос о том, почему в советское время, когда многое сносилось и взамен снесенного строилось, в целом все было спокойнее? Каково место в нынешней напряженности в том числе и в тумане, напускаемом вокруг якобы незыблемой частной собственности, начиная с болтливой Перестройки?

А ведь есть еще и психологические моменты. Для кого-то предназначенное для сноса жилье - это только собственность. Для другого же - это и частица души, самой жизни, память о близких и колоссальном труде, вложенном в свое «гнездышко» - та самая малая родина, которая может быть так дорога сердцу, и даже форма существования, оказавшийся призрачным уголок в стабильности в шатком глобализующемся мире.

Вторая группа вопросов: вопросы о соотношении внешнего вида города и его жизнеобеспечения.

Естественно, я ничего не имею против красоты, и многое из нового смотрится привлекательно. Но есть ведь внешняя сторона красоты, а есть и нечто большее. Так, когда мы видим девушку на улице, мы смотрим на ее макияж, юбочку… А когда женимся, то, естественно, смотрим уже не только на это.

Так вот: насколько реально продумано, просчитано и функционально то, что делается, включая точечную застройку, которая вольно гуляет по городу? Скажем, насколько реально надежны и комфортны для жилья три притобольских акселерата-красавца, стоящих почти у самой воды?

И насколько при этом можно обеспечить реальное качество масштабных новостроек, если даже с деревьями столько нелепиц и ломки дров? Но погибшее дерево, хоть и жаль, а еще можно как-то заменить. А как быть со зданием, если окажется проблемным?

И как быть с системами, обеспечивающими жизнедеятельность? Вот, скажем, в четверг, 27 апреля, в центре поотключали свет - в ряде домов буквально на целый день. И потопали жильцы на шестые-девятые этажи на своих-двоих, да еще с грузом. А каковы будут подъемы на 14-е и 17-этажи? И как будут решаться вопросы с водоснабжением, с пожарной безопасностью? Насколько наши замечательные пожарные снабжены необходимым для обеспечения безопасности уже многоэтажек?

И, наконец, третий кластер – это проблемы чрезвычайных ситуаций. Совсем не обязательно связанных напрямую с военными действиями, о которых было помянуто в одной из предыдущих публикаций в «НГ». Вспомните свистопляски вокруг известного вируса, локдауны и прочее… Странного такого вируса, который вдруг оказался персоной нон-грата, стоило пройти в Китае партийному съезду. С одной стороны, при желании жильцов высотных домов проще локданировать. Но с другой - остается очень серьезный вопрос: а как легче обеспечивать реальное выживание в случае кризисных ситуаций? И это, не говоря уже о простой функциональности.

Вспомните девятиэтажку в центре, которая была и поликлиникой, и много чем иным. Ее помещения-соты постоянно меняют своих обитателей. Так продумано ли заранее, какими конторами, офисами, бутиками будут заполнять новые махины? Большой корабль, конечно, смотрибелен. Но поплыть он может лишь на больших водах.

И какие же функции, кроме презентативно-претенциозных, предназначены выполнять наши грядущие степные монстры? Если на последний вопрос уже есть реальный ответ, то, как говорится. флаг вам в руки.