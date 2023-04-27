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Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае

27 апреля 2023, 20:38 |  Происшествия

В результате падения 85-летняя женщина скончалась. Несчастный случай произошёл сегодня, 27 апреля, по адресу ул. Кубеева, 19. Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа.

- Полиция начала досудебное расследование по факту несчастного случая, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Следственно-оперативная группа на месте выясняет обстоятельства произошедшего.