Большая их часть - для субсидирования, то есть невозвратные, меньшая - на кредитование. Как они распределяются и насколько своевременно их могут получить производители, на брифинге 27 апреля рассказал руководитель управления сельского хозяйства Тимур БИСИМБАЕВ.

Бюджет на поддержку сельского хозяйства области предусмотрел 59,4 млрд тенге, из них 40,5 млрд тенге - на субсидии. Они распределяются так: для растениеводства на удобрения, семена, пестициды, приоритетные культуры - 10,5 млрд тенге, для животноводства на племенную работу, произведенную продукцию - 7,5 млрд тенге, на прочие направления, в числе которых инвестсубсидии, субсидирование процентной ставки, переработка сельхозпродукции, - 22,5 млрд тенге.

- По субсидированию животноводства приём заявок и выплата осуществляется с февраля, никаких проблем нет, - сообщил Бисимбаев. - по субсидированию растениеводства: семена – с февраля, приоритетные культуры (у нас это гречиха и подсолнечник) – с апреля, пестициды и удобрения – приём заявок со второй половины апреля, выплаты планируем начать с мая; по инвестиционным субсидиям и субсидированию процентной ставки приём заявок осуществляется, выплаты запланированы с мая... На текущую дату сельхозтоваропроизводителям выплачено 3 632 млн. тенге, одобрено 1 116 заявок.

То есть с начала года менее 10% от суммы субсидий выплачено. При этом за прошлый год управлением сельского хозяйства было рассмотрено около 23 000 заявок на этот вид поддержки.

Проблема в том, что Единая государственная информационная система субсидирования АПК (ЕГИСС) все еще вызывает немало нареканий и все еще проходит доработку.

- Условия подачи заявок стараются упростить. Например, отменено обязательное предоставление картограмм по землям для внесения удобрений, что предполагало наличие агрохиманализа почв, - сказал спикер.

Еще один вид господдержки - кредиты. По программам льготного кредитования весенне-полевых работ на сегодня через АО «Аграрная кредитная корпорация» профинансировано 474 заявок на 31,1 млрд. тенге.

В этом году значительно, почти в пять раз, уменьшился размер форвардного закупа Продкорпорации, для костанайцев выделено 7,2 млрд тенге, выплачено уже 6,6 млрд тенге. Но кроме закупа Продкорпорация предоставляет аграриям товарные кредиты, когда можно получить зерно на продажу, использовать деньги на нужды той же посевной, а вернуть кредит осенью снова зерном. На данный момент, по словам Бисимбаева, в корпорацию поступила 21 заявка на 274,5 тыс. т зерна, из них одобрено 15 заявок на 253 тыс. тонн.