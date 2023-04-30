Наш костанайский рыбацкий зимний сезон, в отличие от календарного, длится аж до середины апреля, а для некоторых экстремалов еще и дольше. И все-таки каждому рыболову уготована хотя бы пара недель межсезонья, когда можно заняться подготовкой к летнему сезону и посудачить о прошедшем зимнем.

Есть вопрос

- Моя самая фантастическая рыбалка прошедшей зимы? - с этим вопросом я обратилась к некоторым своим информаторам, и вот что они мне поведали.

Супруги ДОБРОВЫ:

- Самым фантастическим рыбацким днем для нас стал, представьте себе, 31 декабря. Решили мы перед встречей Нового года достойно завершить старый. Выбор пал на Сарыколь. Это одно из наших любимых мест зимней рыбалки. Расположились тогда почти на середине озера на глубине 2,5 м. Самым потрясающим было то, что в тот последний день уходящего года клевали «чушки» весом от 500 г и почти до килограмма! Таких увальней мы ловили здесь впервые, да еще такое количество надергали - целые объемные санки. То, что это был нам от Сарыколя именно новогодний подарок, мы поняли позже, когда в свои следующие приезды сюда озеро нас, увы, такими карасями не одаривало, причем даже по «последнему льду».

Сарыкольский новогодний подарок / Фото из архива семьи ДОБРОВЫХ

Леонид КОРКИН:

- Для меня самой клевой стала рыбалка на озере Балыкты, что в самом Узунколе. И было это в феврале. Тогда мы с приятелем за три с половиной часа, с двух ночи до половины шестого утра, надергали три ведра замечательного серебристого карася. Правда, крупных рыбин не было, в основном «четверка», «пятерка», но зато клевал - душа ликовала! Но вот в следующий приезд сюда такого счастья мне уже не было уготовано. А трофейного карася я пытался ловить на Косколе в конце марта, но он меня так и не услышал.

Алмазбек АХМЕТОВ:

- Зимой я люблю ловить щуку со льда. А в этом сезоне вдруг приноровился ездить на Верхаш на судака. Оказалось, также азартно. Классно, что у нас теперь есть и такая рыбалка, и такая рыба. Еще лет пять назад я даже не слышал о том, что кто-то на жерлицы судака ловит. А теперь вот сам ловлю. Без судака с Верхнего Тобола не уезжал ни разу, хотя бы одна рыбина да попадалась. Но один раз в январе поймал 8 штук. Самый крупный тогда вытянул почти на 2 кг, остальные - от килограмма до полутора. Теперь вот планирую попробовать его там летом половить.

Николай ПЛАЧИНДА:

- В прошедшем зимнем сезоне у меня было две самых классных рыбалки. Одна - на Речном, когда я поймал щуку на 8,655 кг, вторая - на Косколе, где она потянула на 9 кг. С этой коскольской связана целая история. Чтобы ее поймать, пришлось два дня подряд ездить. В первый день, уехав подальше от толпы щукарей, я поймал несколько небольших щучек. А за несколько десятков метров от меня тоже на щуку рыбачил какой-то мужик на «Ниве». Ближе к вечеру та «Нива» вдруг подъехала, а ее хозяин говорит: «Вы не очень удачно встали, надо туда, где я ловил. Там крупная щука». Почему-то я ему поверил. Проехал на его место, наметил его и на следующий день вместе с другим щукарем уже с утра был там. Когда выстрелил флажок жерлицы, я подсек и сразу понял, какая «мамка» у меня клюнула. И порадовался тому, что был не один. Вытаскивали мы ее вдвоем с помощью двух багров. А потом у меня было 4 подряд схода с разогнутыми крючками на тройниках. Мой напарник в тот день тоже был с хорошим уловом: он поймал штук 11 «торпед», причем 4 щуки килограммов по 6, остальные - 2-3. На следующий день напарник поехал туда же без меня. Ну и что вы думаете? На этом месте собралось машин 50 (выследили нас, что ли, накануне?). Только клева уже, увы, не было совсем.

Коскольский трофей / Фото из личного архива Николая ПЛАЧИНДЫ

Что может испортить настроение?

Уверена, что человек, далекий от рыбалки, не задумываясь, ответит: «Когда рыба не клюет». И будет неправ. Потому что для рыболова важен не столько результат, сколько сам процесс. А когда что-то мешает этому процессу, вот тогда-то и портится настроение.

У нас с Сабанеем позитив от рыбалки сходит на нет тогда, когда мы вдруг ненароком натыкаемся на старую брошенную «китайку» с полуразложившейся рыбой. Когда на берегу - груды мусора, который непременно убираем. Когда ты медитируешь с удочкой в каком-нибудь тайном тростниковом окошке, а у тебя в 20 метрах за спиной кто-то, не стесняясь в выражениях, трепется по смартфону. Еще хуже, когда какой-нибудь любитель дешевого музона врубает его в своем авто на такую громкость, что даже громкоголосые мартыны не могут его перекричать.

Портят, конечно, настроение рыболову-любителю и хозяйские сети. К сожалению, большинство наших арендаторов не заботятся о том, что для любительской рыбалки должно быть отведено место, свободное от промысловых орудий лова. Почему бы это условие не обозначить в договорах с арендаторами озер? А то ведь как получается: порой удачно порыбачишь, заметишь место, а в следующий раз приезжаешь туда же, кое-как добираешься по тяжелому снежному насту, а там сети в пяти метрах появились. И закончилась твоя рыбалка, не начавшись.

О совершенно уникальном факте испорченного настроения недавно мне поведали те, кто со льда в финале зимнего сезона рыбачил на Токтасе. В Цабелевке какому-то умнику взбрело в голову жечь гниющее сено. Дышать этим «свежим» воздухом было просто невозможно. Рыболовов в тот день просто выкурили с водоема.

Испорчен был праздник «последнего льда» и нам с Сабанеем. На Косколе, откуда приходила информация о гигантских карасях, мы нашли место со множеством кем-то пробуренных накануне лунок. Пешней пробили тонкую корочку льда в них, затемнили, веером расставили удочки и стали ждать поклевки, переводя взгляд с одной снасти на другую. Первая поклевка последовала минут через 20. С замиранием сердца я вытащила большого карася. И тут началось… У меня почти под ухом загрохотал мотобур. Бурильщику, похоже, процесс бурения очень нравился, а иначе зачем бы ему было бурить новые лунки, если лед здесь и так был, как решето. Под этот непрерывный грохот мои сторожки время от времени вздрагивали, но, видимо, рыба это беспокойное место не жаловала. А тут еще какой-то дедок на «Ниве» зачастил ездить мимо нашего места туда-сюда. Я проследила за ним: жерлицы на щуку у него были выставлены в пятистах метрах от того места, где он пытался ловить карася. Вот и мотался на своем авто от щуковок к удочкам и обратно, отравляя по пути следования рыбалку всем вокруг. В итоге еще и жерлицы соседей раздавил колесами. В общем, в тот день мои килограммовые караси достались кому-то другому, а мы с Сабанеем поймали лишь испорченное настроение.

О рыболовной этике я пишу часто. Рада тому, что об этом не молчат наши рыболовные сайты, чаты. Но я уверена, пока арендаторы водоемов не запретят рыболовам-любителям сорить, шуметь, пьянствовать и заезжать на лед на автомобилях, порядка на рыбалке не будет. Его не будет, пока о нем не позаботятся природоохранная полиция и рыбинспекция, пока не начнут штрафовать не только за рыбалку без путевок и ловлю в нерестовый период, но и за все вышеназванные безобразия.

Клев-инфо