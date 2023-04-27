Легализация «автоконструкторов» ожидается в Казахстане, сообщает КазТАГ со ссылкой официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«С 23 января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тыс. автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тыс. единиц автотранспорта. Кроме того, в настоящее время МВД разработан проект постановления правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов», то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей», - сообщил в четверг председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

По его словам, проект уже внесен на рассмотрение в правительство и ожидается его подписание на следующей неделе.

«После подписания постановления Правительства оно будет введено в действие по истечению 10 календарных дней со дня его официального опубликования и затем мы приступим к легализации автоконструкторов», - добавил Султанбаев.

Источник фото: ©Мадина Алимханова.