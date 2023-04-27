Жители с. Жамбыл Карасуского района области спасли, выходили и отпустили на волю самца косули. О том, как это было, они рассказали «НГ».

10 марта. Вадим Семенчук (справа) и Ахмад Әтен поддерживают самца косули

Животное нашел 10 марта, около 21.30, во время патрулирования участковый УИП ОМПС ОП Карасуского района старший лейтенант Ахмад ӘТЕН на выезде из села, на обочине трассы. Физических повреждений у косули не было, вокруг - только лед и растаявший снег. Ахмад предположил, что косуля умирает от голода, и позвонил егерю с. Жамбыл Вадиму СЕМЕНЧУКУ.

Животное поместили в сарае

- Когда я приехал, увидел, что самец косули лежит на сливной трубе, которая идет через трассу, полумертвый, - рассказал "НГ" Вадим. - Он подросток, на вид 1,5-2 года максимум. У них по длине отростков определяют - чем выше, тем старше, а у него не очень длинные. Подняться не мог, даже голову не поднимал, просто лежал во льду, носом в землю. Решили, что я заберу его к себе, так и сделал. Привез в сарай, там тепло. И на утро следующее он уже поправлялся. Начали кормить и поить, он и отошел. Сначала не мог вставать, я ему в тазик воды наливал, ставил рядом, давал сено.

Со временем самец косули стал перепрыгивать через забор к коровам

Когда самец косули уже окреп и начал ходить, он начал прыгать по сараю. У егеря содержатся еще и коровы, которые могли покалечить гостя. Поэтому решил отпустить на волю.

- Кличку я ему никакую не давал, потому что потом привыкаешь и тяжело отходить от этого, - рассказал Семенчук. - Косулям каждую весну тяжело самим выживать. Мы помогли ему, спасли, хоть и говорят, что охотники - изверги! Есть конечно и такие, которые гоняют на машинах, стреляют... Животное жалко, честно. У нас косуль много, мы возили им тюки с сеном, но они не хотят есть, боятся.

Вадим отпускает "козлика" на свободу в степь

16 марта Вадим и Ахмад выпустили косулю в степь.

Участковый Ахмад Әтен тоже принял участие - чтобы все законно было

- Я присутствовал с егерем, чтобы все законно было, чтобы потом лишних вопросов не было, - пояснил полицейский. - Когда отпускали, внутри какая-то радость была за животное!

Фото из личного архива Вадима СЕМЕНЧУКА