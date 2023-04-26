По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 апреля, на всей территории области осадки не ожидаются. В пятницу, 28 апреля, на западе и севере прогнозируется дождь, гроза. В субботу, 29 апреля, дождь с грозой переместится на восточную часть области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае ближайшие три дня также будет переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 8-13 градусов, днём 23-28 градусов выше нуля, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В пятницу ночью термометры покажут +8...+13°С, днём +20...+25°С. В ночь на субботу температура воздуха ожидается +5...+10°С, на севере +2°С. В дневное время воздух прогреется до +15...+20°С, на юге до +23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 10-12°С, днём 23-25°С. В пятницу: ночью 8-10°С, днём 22-24°С. В субботу: ночью 6-8°С, днём 17-19°С.

В четверг ожидается южный ветер, в пятницу юго-западный, в субботу северо-восточный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В четверг такие усиления будут на большей части территории области, в пятницу на западе и севере, а в субботу на востоке.