Ограничительные мероприятия по бруцеллёзу введены в трёх районах Костанайской области. Инфекцию выявили в фермерских хозяйствах и частном подворье, передает «Хабар 24».

Всего заболело порядка четырёхсот голов крупного рогатого скота. Сейчас в очагах заражения работают республиканские противоэпизоотические отряды. Они дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования. Проверяют на бруцеллёз лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков. В посёлке Сатай выявили 41 случай заболевания у коров. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллёз, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населённых пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

- Запрещён вывоз, ввоз животных, продукции, сырья, животного происхождения, - отметила заместитель руководителя Управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова. - Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллёз будут сняты ограничительные мероприятия.

Оздоровительные мероприятия продолжаются.