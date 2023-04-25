Момент переброса телефонов в колонию попал на видео. На кадрах видно, как машина подъехала к учреждению и человек перебросил некий предмет на территорию колонии. В обмотанном скотчем черном свертке находились два мобильных телефона, сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

- На место обнаружения была вызвана следственно-оперативная группа Северного ОП УП города, - сообщили в ведомстве. - В ходе проведенных розыскных мероприятий сотрудниками оперативного отдела учреждения совместно с сотрудниками ДП области установлены лица, причастные к перебросу запрещенных предметов.

Проводятся следственные мероприятия.