"Взорвались три баллона" - Несколько частных домов горят в Заречном
Сообщение о том, что на ул. Ипподромной горят два одноэтажных здания, поступило на пульт "101" 25 апреля в 13:08. Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки «Мерседес» и хозяйственные постройки.
На месте происшествия были слышны взрывы газовых баллонов в домах.
"Во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет", – отметили в ДЧС.
В хозяйственных постройках сгорели 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Крыша строящегося дома полностью сгорела на площади 80 кв.
Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего третьего жилого дома на площади 3 кв. м. Благодаря оперативным и своевременным действиям огнеборцев удалось отбить пламя и спасти жилой дом.
Общая площадь пожара составила 167 кв.м. На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.
В 14.46 объявлена общая локализация. Полную ликвидацию объявили в 15:45:.
Фото Олега ПАКА
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