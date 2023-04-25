Сообщение о том, что на ул. Ипподромной горят два одноэтажных здания, поступило на пульт "101" 25 апреля в 13:08. Один из домов нежилой, находился еще на стадии строительства. Следом загорелся легковой автомобиль марки «Мерседес» и хозяйственные постройки.

На месте происшествия были слышны взрывы газовых баллонов в домах.

"Во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет", – отметили в ДЧС.

В хозяйственных постройках сгорели 28 голов мелкого рогатого скота и 24 домашней птицы. Крыша строящегося дома полностью сгорела на площади 80 кв.

Из-за сильного ветра огонь охватил веранду и чердачное помещение рядом стоящего третьего жилого дома на площади 3 кв. м. Благодаря оперативным и своевременным действиям огнеборцев удалось отбить пламя и спасти жилой дом.

Общая площадь пожара составила 167 кв.м. На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава.

В 14.46 объявлена общая локализация. Полную ликвидацию объявили в 15:45:.

Фото Олега ПАКА