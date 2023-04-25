Допрос подсудимых по делу о плотине в селе Шили Джангельдинского района, после капитального ремонта которой выявили крупные хищения, продолжили 24 апреля. Обвиняются трое: руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат АМИРОВ, директор ТОО Energy Construction-2020 Берика ДЮСЕМБАЕВА и эксперт ТОО «Құрылыста экспертиза» Габит АЛИНА.

Обвинение считает, что подсудимые нанесли материальный ущерб акимату Джангельдинского района на общую сумму 81 419 932 тенге. Алин и Амиров не признали свою вину, Дюсембаев признал вину полностью. Амиров находится под стражей, Дюсембаев под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.

На прошлом судебном заседании показания дал подсудимый Дюсембаев. Его основная версия: к госзакупке по реконструкции плотины стоимостью 173 млн тенге его привлек Габит Алин. Он же предложил купить для этого фирму на сайте объявлений OlX. Фирму оформили на Дюсембаева, хотя руководил всем Алин. Во время своего эмоционального выступления Дюсембаев даже бурно отреагировал на улыбающегося Алина: «Алин меня везде засунул, а теперь сидит смеется!»

Габит Алин, давший показания 24 апреля, полностью отрицал эту версию и винил во всем Дюсембаева.

Габит Алин

- Никакого отношения к фирме ТОО Energy Construction-2020 я не имею, я ее не создавал, документов на нее у меня нет, - заявил Алин. - Вместе с Амировым и Дюсембаевым, как он утверждает, я не заходил к акиму Джангельдинского района Оспанову, чтобы договориться с ним о предстоящем тендере на капитальный ремонт плотины.

Согласно показаниям Дюсембаева, трое подсудимых разговаривали с акимом района, который спросил: потянут ли они ремонт плотины? Все трое подтвердили, что смогут с ним справиться, и через несколько дней выиграли эту госзакупку.

- Это неправда! - повторил Алин. - Я устроился работать экспертом технадзора задолго до того, как разыграли тендер на капитальный ремонт плотины. Я даже не знал, кто в нем участвует, и тем более не мог знать, что 20 мая 2020 года его выиграет Дюсембаев. Я не получал от Дюсембаева 26 млн тенге, о которых он говорит. Дюсембаев меня оговаривает, чтобы уйти от ответственности.

- В фирме числилась ваша жена, которая не проработала там ни дня, но при этом получила почти 2 млн тенге. Вы считаете, что это нормально? - поинтересовался государственный обвинитель Диас НУРГАЛИЕВ.

- Она работала в фирме по согласованию с Дюсембаевым, - ответил Алин.

На неоднократный вопрос гособвинителя о том, нормально ли получать деньги ни за что, подсудимый так и не ответил.

На вопрос о том, за что он перечислил Амирову 500 000 тенге, Алин ответил - за покупку лошади на свадьбу сына. Хотя сделал это намного позже самой свадьбы. На главный вопрос, почему плотина все-таки дала течь, пояснил:

- Она расположена в очень отдаленном района, куда сложно доставлять стройматериалы. Ремонт проходил во время карантина, когда добавились новые сложности. Когда выяснилось, что возле плотины много оврагов, из-за которых она не сможет функционировать, я незамедлительно сообщил об этом Дюсембаеву. Были проведены дополнительные земляные работы по засыпке оврагов. Строительство конструкции плотины также было сделано по нормам. Проблема в том, что у плотины два берега, и левую часть, видимо, плохо укрепили...

Гособвинитель не раз ссылался на данные НСД (негласных следственных действий) - записи телефонных разговоров между подсудимыми. В одном из разговоров Дюсембаев спрашивает: «Что мне сказать насчет солярки?» «Скажи, что поменял ее на бутовый камень» - отвечает Алин.

Берик Дюсембаев

- Почему вы так сказали, если, по вашим словам, не имели никакого отношения к делу? - спросил Берик Дюсембаев. - Почему не послали меня, если вы ничего не знали?

По словам Алина, он никогда не видел бутового камня при строительстве плотины, а Дюсембаеву он просто давал советы, как поступить.

Подсудимый Талгат Амиров также отрицал вину, упирая на то, что договор на строительство плотины заключал прежний руководитель отдела ЖКХ. Хотя принимал объект в эксплуатацию именно Амиров. На вопрос прокурора о том, как он принял объект, если плотина дала течь, Амиров ответил:

Талгат Амиров

- Раньше ввод в эксплуатацию принимали комиссионнот - на объект выезжала комиссия. Сейчас заказчик единолично принимает это решение. Конечно, я выезжал на объект. Визуально все было нормально. Но в этом объекте 70% скрытых работ, их не видно, поэтому я опирался на акты технического и авторского надзоров. По ним все было нормально. Тем более, что у меня нет строительного образования, поэтому я доверял техническому и авторскому надзорам.

- Вы знаете, что эту плотину в марте 2023 года смыло? - уточнил гособвинитель.

- Ее затопило талыми водами из-за того, что эксперты проверяли шаг арматуры каждые 150-200 м - как раз с левой стороны, где она слабая, - пояснил подсудимый. - Этого нельзя было делать! Ее даже сверлить нельзя было.

По словам Амирова, реальная стоимость плотины 136 млн тенге, плюс 12 млн тенге закладывали на получение прибыли, 25 млн тенге - на дополнительные работы, в том числе на покупку коровы для того, чтобы кормить рабочих.