В Казахстане 3,7 млн абонентских устройств имеют дублирующие IMEI-коды, что усложняет поиск краденых мобильных телефонов, сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин, передает Informburo.kz.

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Такие сотовые телефоны ввозят в страну по серым схемам, отметил министр.

"Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов, в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год. Наличие дублирующих IMEI-кодов не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденых сотовых телефонов и их блокировке", – сказал Багдат Мусин.

Чтобы решить проблему, министерство будет интегрировать базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применять биометрию при регистрации абонентов. Сейчас уже создан цифровой сервис проверки IMEI-кодов, позволяющий узнать об их наличии в реестре краденых абонентских устройств.