Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время очередной рабочей поездки по городу. Эскиз нового дизайна башни уже утвердили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

Эскиз предоставлен Юлией Осиповой

- Я состою в градостроительном совете города как дизайнер, - сообщила «НГ» директор рекламного агентства и дизайн-студии «Бюро Основа» Юлия ОСИПОВА. - Во время рабочей поездки аким области предложил привести в порядок главный символ города. Он внес свои предложения, я - свои. В итоге сошлись на том, что нижняя часть здания будет темно-терракотовой - чуть светлее, чем сейчас кафе “Dolce Vita”, а верхняя - в цвете классического травертина.

Как поясняет, Юлия Осипова, травертин - это натуральный материал светлого, песочного цвета, поэтому он не будет выгорать на солнце, как было с предыдущими (розовым и голубым) цветами башни. На двух соседних с башней дома она предложила сделать декоративные элементы, чтобы символ города смотрелся единым целым.

Какой подрядчик и когда именно начнет перекрашивать башню, нам пока не уточнили.

Напомним, что это уже будет четвертый цвет символа города, о котором жители узнают по факту.

До 2013 года башня была нейтрального бежевого цвета. Весной 2013-го фасад башни неожиданно для всех стал ядовито-розовым с белыми вставками. Этот цвет не только вызвал шквал возмущения, но и, как выяснилось, не соответствовал указанному в эскизе.

Башня с часами в 2013, 2017 и 2018 годах

- Изначально было три эскиза, в которых использовался бежевый цвет, лазурный и бледно-розовый, - пояснял «НГ» в 2013 году автор эскизов, архитектор ТОО «Агропромпроект» Виктор КУХТИН. - Выбрали последний вариант, но в итоге получилось не совсем как в эскизе - может, излишне гламурно, но не смертельно.

На эскизе в 2013 году башня имела другой оттенок розового

Позже Кухтин настоял, чтобы башню перекрасили - она стала персиковой с белыми вставками. В 2018 году к персиковому добавили голубой. С тех пора она такой оставалась, чуть бледняя в летние дни из-за выгорания на солнце.

Башня к апрелю 2023 года выцвела

Спустя 10 лет с первого перекрашивания символ города изменит не только оттенок, но и материал.