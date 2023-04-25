Чтобы не выгорала на солнце - Башня с часами Костаная вновь изменит свой цвет
Ольга ЛИХОГРАЙ
Такое поручение дал новый аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время очередной рабочей поездки по городу. Эскиз нового дизайна башни уже утвердили в отделе ЖКХ акимата Костаная.
Эскиз предоставлен Юлией Осиповой
- Я состою в градостроительном совете города как дизайнер, - сообщила «НГ» директор рекламного агентства и дизайн-студии «Бюро Основа» Юлия ОСИПОВА. - Во время рабочей поездки аким области предложил привести в порядок главный символ города. Он внес свои предложения, я - свои. В итоге сошлись на том, что нижняя часть здания будет темно-терракотовой - чуть светлее, чем сейчас кафе “Dolce Vita”, а верхняя - в цвете классического травертина.
Как поясняет, Юлия Осипова, травертин - это натуральный материал светлого, песочного цвета, поэтому он не будет выгорать на солнце, как было с предыдущими (розовым и голубым) цветами башни. На двух соседних с башней дома она предложила сделать декоративные элементы, чтобы символ города смотрелся единым целым.
Какой подрядчик и когда именно начнет перекрашивать башню, нам пока не уточнили.
Напомним, что это уже будет четвертый цвет символа города, о котором жители узнают по факту.
До 2013 года башня была нейтрального бежевого цвета. Весной 2013-го фасад башни неожиданно для всех стал ядовито-розовым с белыми вставками. Этот цвет не только вызвал шквал возмущения, но и, как выяснилось, не соответствовал указанному в эскизе.
Башня с часами в 2013, 2017 и 2018 годах
- Изначально было три эскиза, в которых использовался бежевый цвет, лазурный и бледно-розовый, - пояснял «НГ» в 2013 году автор эскизов, архитектор ТОО «Агропромпроект» Виктор КУХТИН. - Выбрали последний вариант, но в итоге получилось не совсем как в эскизе - может, излишне гламурно, но не смертельно.
На эскизе в 2013 году башня имела другой оттенок розового
Позже Кухтин настоял, чтобы башню перекрасили - она стала персиковой с белыми вставками. В 2018 году к персиковому добавили голубой. С тех пора она такой оставалась, чуть бледняя в летние дни из-за выгорания на солнце.
Башня к апрелю 2023 года выцвела
Спустя 10 лет с первого перекрашивания символ города изменит не только оттенок, но и материал.
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