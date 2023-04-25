Зачем жечь прошлогоднюю листву, траву, ветки?
denfostr
25 апреля 2023, 09:20
Первым делом в весенние дни проходят субботники,уборка территории от мусора,травы,веток. Понятное дело, когда вывозят стекло, пластик, строительный мусор, металл на места утилизации. Но когда оголяют почву в садах, парках, аллеях, это папахивает неразумным поведением.
Можно же выкопать траншею и закопать туда весь этот органический мусор и на этом месте высадить цветник... Всем хорошо... Только для этого надо же отказаться от оплаты вывоза мусора на полигон и от привоза плодородного грунта для цветника....
Зачем все усложнять? Почему не думают о плодородии почвы?
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