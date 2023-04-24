Подозреваемых в «сером» импорте зерна из России в Узбекистан выявили в Костанайской области
Преступная группа, занимавшаяся "серым импортом", провозила через Казахстан российское зерно в Узбекистан автомобильным транспортом, занижая объем ввозимого зерна. Подозреваемых задержали сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области.
- Указанные лица в период 2021-2022 годов экспортировали в Республику Узбекистан российское зерно в объеме 4,8 тыс. тонн на сумму более 500 млн тенге. При этом, при экспорте указанного зерна, с целью уклонения от уплаты международного транзитного тарифа отражали, что оно казахстанского производства путем использования фиктивных счетов-фактур отечественных крестьянских хозяйств, что позволило уклонится от транзитного тарифа в размере почти 88 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование продолжается.
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