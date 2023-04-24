В Костанае вырубили лиственные породы деревьев вдоль одной из главных дорог города - ул. Тауелсиздик, чтобы высадить там сосны и живую изгородь из кизильника. Правильно ли это? Да. Стройные сосны гораздо красивее, чем кривые сучковатые тополя.

Да. Тополя и клены здесь были старые, трухлявые, а значит, опасные для людей.

Нет. Эти деревья вполне могли бы простоять еще несколько десятков лет.

Нет. Сосны вдоль оживленной автотрассы не будут очищать воздух так, как тополя.

