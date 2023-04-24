Проблему пыльных автодорог Костанвая обсуждали на прошедшем 21 апреля на заседании комитета по вопросам транспорта Региональной палаты предпринимателей.

- В советское время дороги мыли каждое утро, - напомнил учредитель ТОО Damir Logistic Булат ТАСЫБАЕВ. - А сейчас идешь - дороги подметают, поднимается пыль. Живем, как в пустыне Сахара.

Сегодня, 24 апреля, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию. Одной из причин пыльных дорог он назвал грязь, которую несет из строительных площадок технологический транспорт.

Одну из мер борьбы с загрязнением уже ввели - после предупреждения акима на 38-ми стройплощадках установили оборудование для мытья спецтехники. Еще 5 объектов оборудуют до конца этой недели.

Жундубаев поручил отделу ЖКХ совместно с полицией проверить наличие моек.

- Просьба к строителям, особенно частного сектора - даем еще 2-3 дня. Потом, когда будете выезжать (с грязными колесами - «НГ»), будем наказывать, - сказал аким. И назвал еще одну причину: - Кроме того, подрядные организации еще вычищают автодороги от грязи, которая осталась с зимнего периода. Метут бордюры, поэтому образовалась пыль. Сейчас один из подрядчиков закупил 4 автомобиля с метелками и системой полива. По сути теперь можно мыть, как это делается в больших городах. Поэтому подрядчики готовятся, чтобы основные артерии в летний период мести и поливать. Мы добьемся, чтобы пыль не поднималась!

О том, что грязь везут из стройплощадок, сообщили в разговоре с корреспондентом "НГ" и представители подрядных организаций.

- Очень много завозят: и песок, и щебень, и пенопласт. Много вытаскивают на дорогу, - пояснила работница ТОО «Таза Жол».

Женщины с 7-ми часов утра 24 апреля работали на пр. Аль-Фараби: вычищали бордюры от грязи. И это уже в третий раз после зимы, уточнили они.

- Мы еще остановки моем, столбы, знаки очищаем, заборы. Хотели бы обратить внимание, что стеклянные остановки незаконно заклеивают объявлениями, - добавили работницы. - Мы их потом неделями вымываем от клея, скотча. Люди жалуются, что остановки грязные, но клеим же не мы! А нас потом отчитывают за это на работе.

Фото Сауле КУАНБЕК