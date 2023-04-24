В областном центре проживают 13 ветеранов, самому младшему - 97 лет. На совещании в горакимате заверили, что единовременная помощь поступит на их счета до 7 мая. Семеро ветеранов планируют принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Фото из архива "НГ"

В акимате напомнили, что масштабного городского шествия в этом году не будет. Ветеранов повезут на автомобилях от акимата, а от на пересечения улиц Победы и Баймагамбетова праздничная колонна направится в парк Победы, где пройдет церемония возложения цветов.

По 100 тысяч тенге к Дню Победы получат 12 узников концлагерей, которые в годы войны не достигли совершеннолетия, по 60 тысяч тенге - трое жителей блокадного Ленинграда.

Денежную помощь также окажут труженикам тыла, вдовам погибших и умерших инвалидов войны, а также лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны.

Расходы по всем этим выплатам предусмотрены в городском бюджете.