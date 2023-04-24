24 апреля 2023, 12:51

С 26 по 28 апреля 2023 года в г. Костанай пройдут учебно-тренировочные сборы «Инженерная часть и программирование роботов для широкого спектра применения в спортивной робототехнике».

Курсы проведут для 40 учителей информатики и робототехники из областных школ.

Обучение проводится столичной лидирующей школой робототехники «Роботек» совместно с ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ, спонсором является Фонд Нурсултана Назарбаева.

Обучение проводят ведущие эксперты школы робототехники, имеющие опыт подготовки команд к крупным турнирам. Руководитель спортивного отдела Айтжанов Олжас является тренером сборной Казахстана по робототехнике, подготовил 21 команду-призеров, он лично поделится своими накопленными знаниями в спортивном направлении.

Продолжительность курса составляет 3 дня. С 9 утра до 6 вечера будут проходить занятия как теоретического, так и практического формата. В конце обучения каждый участник получит сертификат, который будет подтверждать его повышение профессиональной квалификации.

Цели курса:

1. Повысить общий уровень знаний и экспертность учителей информатики\\робототехники школ г.Костанай и Костанайской области;

2. Повысить результативность спортивных достижений учеников школ г.Костанай и Костанайской области в 2023-2024 учебном году через обучение наставников;

3. Усилить кооперацию и организовать передачу современных знаний и методик между учителями информатики\\робототехники. Школа робототехники «Роботек» успешно проводила этот курс для учителей информатики в 2022 году в Астане.

В августе 2022 года «Роботек» так же провел учебно-тренировочные сборы в городе Кокшетау для преподавателей из Акмолинской области. Курс был полезен для учителей информатики, они повысили свой уровень знаний и теперь передают знания и опыт в школах областного значения.