Это будет четвертое с начала весны мероприятие по санитарной очистке областного центра. На аппаратном совещании в акимате сегодня, 24 апреля, отметили, что коммунальные службы вывезли около 7 000 куб. м отходов.

Фото из архива "НГ"

Осталось еще отработать 41 обращение по вывозу мусора после субботников. Всего в апреле операторы iKomek зарегистрировали 320 таких заявок.



Нынешний субботник пройдет в преддверии праздничных выходных. В связи с чем аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ пригласил всех жителей города принять активное участие, в том числе в уборке придомовых территорий. И напомнил: на участках бизнес-субъектов бюджетные организации убирать не будут.



Аким поблагодарил всех, кто уже участвовал в субботниках: работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов.



- Особенно хотел бы отметить курсантов и личный состав Костанайской академии МВД, - сказал Марат Жундубаев. - Мы им дали самый сложный участок, в эти выходные мы там прошли с акимом области. Там уже навели чистоту, с утра до вечера работали.