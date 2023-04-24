Обращение к акиму области из-за свалки записал житель Новонежинки
24 апреля 2023, 10:15
По словам жителя поселка Новонежинка Аулиекольского района Василия Жукова, свалка вышла за пределы мусорного полигона. Мужчина съездил на место, снял видео и записал обращение к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову.
- Свалка полностью забита, мусор возят за пределы свалки, растянули на 2-3 км. Хотел бы обратиться к акиму области: у вас было проведено совещание в отношении санитарной очистки районов, где руководитель, ответственный за саночистку, сказал, что во всех районах навели надлежащий порядок, кроме Федоровского. Вытекает из этого, что в Аулиекольском районе порядок. Но давайте посмотрим, что здесь происходит. Вы сказали: дела нужно делать не на бумаге, а на самом деле. И вот посмотрите, что происходит.
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