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Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане

24 апреля 2023, 09:32 |  Государство

С 1 июля 2023 года казахстанцы смогут официально перейти на четырёхдневную рабочую неделю, передаёт корреспондент Orda.kz.

Фото: yur-gazeta

Сейчас по трудовому законодательству в РК предусмотрены 5- и 6-дневные рабочие недели. Однако в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» указано, что пункт 3 статьи 71 дополняется частью второй следующего содержания:

«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей».

Какой день недели станет третьим выходным, работодатель и работник будут договариваться сами. Это регулируют изменения в статью 84:

«пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. При пятидневной, шестидневной или четырёхдневной рабочей неделе общим выходным днём является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырёхдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка», – указано в Законе.

Закон вводится в действие 1 июля 2023 года.