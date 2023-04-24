Четырёхдневную рабочую неделю узаконят в Казахстане
С 1 июля 2023 года казахстанцы смогут официально перейти на четырёхдневную рабочую неделю, передаёт корреспондент Orda.kz.
Фото: yur-gazeta
«По соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей».
Какой день недели станет третьим выходным, работодатель и работник будут договариваться сами. Это регулируют изменения в статью 84:
«пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При пятидневной, шестидневной или четырёхдневной рабочей неделе общим выходным днём является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной и (или) четырёхдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка», – указано в Законе.
Закон вводится в действие 1 июля 2023 года.
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