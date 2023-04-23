Конституционный суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия, сообщает Оrda.kz. Но есть оговорки.

В Конституционном суде рассмотрели обращение казахстанца, который поставил под сомнение норму закона о СМИ, где говорится о необязательном получении разрешения на публикацию фотографий людей. По мнению автора, при такой норме нарушаются его права на неприкосновенность частной и личной жизни.

«Рассмотрено обращение гражданина Наумцева С.В. о признании не соответствующим пункту 2 статьи 4 и пункту 1 статьи 18 Конституции Республики Казахстан подпункта 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона «О СМИ», в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закреплённое в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории республики», – говорится в сообщении суда.

В итоге суд не увидел в этом случае нарушения законов и конституционных прав, отмечая, что «право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством». Согласно статье 145 Гражданского кодекса РК согласие на использование изображения нужно. Это оговаривается и в других статьях об использовании персональных данных, которые можно использовать только при наличии согласия их собственника.

Но, как гласит пункт 1 статьи 39 Конституции, «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения».

«Положение Закона «О СМИ» о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции», – уточняется в сообщении суда.

Отмечается, что «в соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного cовета защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей (нормативное постановление от 27 февраля 2008 года № 2). Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями пункта 1 статьи 39 Конституции показывает, что такое ограничение».

То есть это:

– установлено законом;

– может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;

– преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;

– является соразмерным.

« Указанные выше цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причинённый. Исключение (ограничение), предусмотренное подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона «О СМИ», буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае», – считают в суде.