11 апреля завершился проект «12 000 км – по родной стране» алматинского автопутешественника и ютуб-блогера 35-летнего Антона ПЕТРУШКИНА, который начался в конце марта. Цель – показать, что путешествовать можно почти в любую точку нашей страны на личном автомобиле, у Антона это был SsangYong Rexton 2012 г. в.

1 апреля он посетил Костанай, который стал девятым по счету городом в маршруте (на тот момент он проехал около 4 200 км, всего же посетил более 20 городов областного значения). Впечатлениями от путешествия поделился с «НГ».

Антон Петрушкин: «У нас на бумаге все развивается, а по факту дорог на некоторых направлениях нет»

Основные точки маршрута: Алматы, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Астана, Аркалык, Кокшетау, Петропавловск, Костанай, Актобе, Орал, Атырау, Актау, Кызылорда, Жезказган, Караганда, Тараз, Шымкент и финиш в Туркестане.

В маршруте более 20 городов областного значения, Костанай стал девятым по счету

До этого проекта Антон проехал 50 000 км - такое расстояние составляют его прошлые путешествия без учета поездок в Бишкек, на Алаколь, Иссык-Куль и по Алматинской области. Чаще всего путешествовал, совмещая отдых и деловые поездки. Петрушкин - интернет-маркетолог и страховщик с 14-летним опытом прямых продаж.

- Что мотивировало вас отправиться в путешествие по Казахстану?

- В первую очередь - желание посмотреть места, в которых ещё не был, плюс любовь к путешествиям. Это просто такой пробег для себя, чтобы со страной познакомиться. Потому что, например, на западе я никогда не был, в Актау и Атырау. Да и в Аркалыке тоже. Вообще много точек на карте Казахстана, в которых хотелось бы побывать. На юге есть Кокаральская перемычка, туда тоже планирую заехать. Наши люди в основном считают, что нужно отдыхать где угодно, но не у себя. Кто-то говорит, что за границей дешевле, кто-то, что у нас нет условий. Но, не познакомившись со своим краем, как можно ехать в другие страны? Плюс ко всему отдых в родной стране - это поддержка местного бизнеса, а значит, инвестиции в дальнейшее развитие отрасли туризма и экономики в целом. Вот даже у нас, в Алматы, примерно половина населения дальше, чем 100 км от города, никогда и не выезжали, хотя у нас в Алматинской и нынешней Жетысуской областях сколько всего посмотреть можно! Там просто достопримечательность на достопримечательности!

Да, у нас много энтузиастов, которые катаются на своих машинах по Казахстану, но как-то это не находит поддержки. Есть много организаций, которые вроде как должны способствовать развитию туризма, но по факту я не вижу, чтобы это работало.

- С какими проблемами столкнулись в поездке? Машина не подводила?

- Утром 26 марта выехал из Алматы, хотя по плану должен был 25-го. Произошли некоторые технические накладки. Потом пришлось задержаться на несколько дней в Астане, опять же из-за технических неполадок - на одном колесе появилась «шишка», я заезжал в Экибастуз из Павлодара и, видимо, где-то там поймал неудачную ямку. И вот, пока нашел новую резину, поставил ее... Ехал днем, ночью не еду, так как параллельно снимаю контент для своего YouTube-канала. А ночью что снимать?

- Как вам качество дорог в Казахстане?

- Стабильно. Стабильно - плохо, что десять лет назад, что сейчас. Но вообще, например, от Талдыкоргана до Ушарала (Жетысуская область) почти закончили делать трассу, Павлодарская трасса тоже хорошая. А вот в сторону Аркалыка вообще лучше не ездить, там совсем плохо. У нас еще как - смотришь, кусочек делают, или понимаешь, что его только что сделали, а потом следующие несколько десятков километров могут вообще несделанными быть. И получается, что пока их сделают, то, что уже сделали, начинает разваливаться. Я себе это так представляю: объявили тендер, сразу трассу всю сделали и все окей! А на деле получается, что так не работает.

- Что нового вы для себя узнали и поняли?

- Повторюсь - дороги нужны стране, дороги! Я вот ожидал, что трасса Ушарал-Усть-Каменогорск будет плохой, но было еще хуже, чем я себе представлял. От Петропавловска до Костаная я тоже думал, что дорога будет не очень, но по факту она оказалась еще хуже.

Вообще с дорогами ситуация не очень хорошая, и дорожная сеть страны не отвечает современным требованиям ни по качеству, ни по безопасности на многих направлениях. Просто едешь и диву даешься! А ведь мы страна с огромным транзитным потенциалом и через нашу территорию перемещаются тысячи тонн грузов! Вот Аркалыку, кстати, очень нужна дорога! Город разваливается на глазах, и если ему дать областной статус, как раньше была Тургайская область, или просто хотя бы сделать дорогу, это же кратчайший путь до Жезказгана, а получается, что и в Аркалыке, и в Жезказгане дороги нет. Аркалык умирает сейчас, а представьте, если там будет трасса и пойдет транспорт - на север, в Астану, на восток... Город заживет, это и дополнительные рабочие места, так как водителей и пассажиров нужно кормить, им нужно где-то отдыхать в пути, чинить и заправлять автомобили наконец. А еще Аркалык - это ведь и исторические места с огромным туристическим потенциалом.

- Что можете сказать о придорожном сервисе в Казахстане? Насколько это развито у нас?

- Какой бы он ни был - он наш! Если сравнивать с тем, что было несколько лет назад, сейчас уже ситуация намного интереснее, даже с теми же АЗС, с теми же туалетами. Крупные сети все это делают. И там, где раньше их не было, они есть. Все чистенько и аккуратненько. Да, конечно, у нас есть еще отстающие районы и регионы, но в целом все становится намного интереснее. Был один глухой участок от Карабутака до Аральска - несколько лет назад тут вообще не было ничего, негде было даже поесть! Сейчас стало намного лучше: новые заправки, кафе, мобильная связь.

- Насколько в Казахстане разные люди. Что можете сказать о менталите в разных регионах?

- Люди могут быть разные, но проблемы, желания и надежды у всех одни и те же. Я много общаюсь с местными жителями в разных городах, и везде убеждаюсь, что у нас самые позитивные, гостеприимные и открытые люди, несмотря ни на какие невзгоды. Если нужно, то и помогут, и подскажут. Нередко сами подходят, интересуются, что за проект, как впечатления об их городе. Одним словом, все отлично у нас с менталитетом.

- Насколько дорого вам обходится путешествие? Насколько это экстремально и может даже опасно?

- У меня есть несколько партнеров, которые поддержали проект. Ничего опасного. По деньгам скажу так - что это под силу каждому. Вам не нужен супер-пупер внедорожник, думаю, любому стоковому автомобилю все эти дороги покорятся без каких-либо проблем.

- Как вы считаете, что нужно делать для развития туризма в Казахстане?

- В 80-х годах прошлого века в Турции начали активно развивать внутренний туризм и были нацелены именно на туристов из Западной Европы. Тогда они стали развивать отели и курорты, потом уже появился их знаменитый All Inclusive. Правительство давало налоговые льготы и ссуды людям, которые хотят развивать туризм. И сейчас Турция задает тон пляжного отдыха в мире! В приоритетных зонах развития туризма государство предоставляло даже льготные тарифы на коммунальные услуги.

У нас есть огромный потенциал: и пустыни, и горы, степи, море. И достопримечательностей сколько! И все это можно развивать. У меня есть знакомые, которые на голом энтузиазме, вкладывая последние деньги, берут кредиты, пытаясь развить туристический бизнес в нашей стране.

Фото Сауле КУАНБЕК