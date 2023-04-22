22 апреля 2023, 18:24

Около 17 часов 22 апреля в городе Рудный я находился на мойке самообслуживания по улице Кустанайской. Родъехал белый микроавтобус госномер 019. Из него вышли двое в камуфляжной форме и один в полицейской.

Они подошли к соседней машине на мойке, стали расспрашивать по поводу призывников молодых парней. В итоге увезли одного молодого парня в военкомат. Чуть позже я увидел этот микроавтобус возле обелиска ВОВ по Парковой.

Уезжая с автомойки, они сообщили второму парню, что он может приехать в военкомат через полчаса, а им нужно заехать ещё по одному адресу.

Ко мне тоже попытались подойти, но, глянув на меня, у человека в комуфояже отпало желание общаться с дядькой с бородой и усами. А мне как -то похолодело внутри, как если бы я был в РФ. Там тоже, говорят, вылавливает военкомат прямо на улице.