Военкомат ловит призывников на улице в Рудном?
denfostr
Около 17 часов 22 апреля в городе Рудный я находился на мойке самообслуживания по улице Кустанайской. Родъехал белый микроавтобус госномер 019. Из него вышли двое в камуфляжной форме и один в полицейской.
Они подошли к соседней машине на мойке, стали расспрашивать по поводу призывников молодых парней. В итоге увезли одного молодого парня в военкомат. Чуть позже я увидел этот микроавтобус возле обелиска ВОВ по Парковой.
Уезжая с автомойки, они сообщили второму парню, что он может приехать в военкомат через полчаса, а им нужно заехать ещё по одному адресу.
Ко мне тоже попытались подойти, но, глянув на меня, у человека в комуфояже отпало желание общаться с дядькой с бородой и усами. А мне как -то похолодело внутри, как если бы я был в РФ. Там тоже, говорят, вылавливает военкомат прямо на улице.
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