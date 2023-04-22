Жительнице Костаная вынесли приговор за ущерб государству в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz.

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В суде № 2 Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы города за совершение действий по выписке фиктивных счетов-фактур по статьям "Уклонение от уплаты налога в бюджет с организаций путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о расходах" и "Преднамеренное банкротство".

Судом установлено, что в период с 2019 по 2020 год Д., являясь индивидуальным предпринимателем, изготовила и выставила с отражением в налоговой отчетности фиктивные электронные счета-фактуры в адрес своего же ТОО, не проводя при этом фактических финансово-хозяйственных операций, на общую сумму НДС и КПН 119 995 803 тенге.

С целью уклонения от уплаты налогов и причинения ущерба государству Д. использовала фиктивные документы для незаконного завышения якобы понесенных расходов и отнесения сумм НДС в зачет. В результате преступных действий Д. государству причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 639 997 652 тенге.

Сообщается, что предприниматель умышленно совершила противоправные действия, направленные на сокрытие своего имущества от ограничения в распоряжении в счет налоговой задолженности путем отчуждения в собственность своего супруга Д. по договорам дарения объектов недвижимости, а также принадлежащего ей движимого имущества третьим лицам. В результате противоправных действий Д. государству причинен ущерб в крупном размере на сумму 45 миллионов 200 тысяч тенге.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимой по совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Подсудимая Д. вину в совершении уголовных правонарушений не признала в полном объеме. При назначении наказания суд в соответствии с частью 2 статьи 53 УК в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание подсудимой Д., признал наличие у нее хронических заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих ее уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

Судом назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в коммерческих предприятиях и организациях сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.