Мужчина пытался украсть дорожные знаки в Костанайском районе
21 апреля 2023, 13:08 | Криминал
Сообщение о том, что в городе Тобыл кто-то похитил дорожные знаки поступило на пульт "102" 20 апреля. На место происшествия выехал участковый полицейский Глеб ЛОБАЗОВ. Вскоре после начала осмотра района, полицейский увидел мужчину, который нес два дорожных знака.
- Как только была принята заявка, сразу же направился на место происшествия и здесь же с поличным задержал подозреваемого, 60-летнего мужчину. Сумма ущерба составила 40 тыс. тенге, - рассказал подробности Глеб Лобазов.
Задержанный намеревался сдать дорожные знаки на металлолом. В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 «Кража».
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