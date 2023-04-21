Сообщение о том, что в городе Тобыл кто-то похитил дорожные знаки поступило на пульт "102" 20 апреля. На место происшествия выехал участковый полицейский Глеб ЛОБАЗОВ. Вскоре после начала осмотра района, полицейский увидел мужчину, который нес два дорожных знака.

- Как только была принята заявка, сразу же направился на место происшествия и здесь же с поличным задержал подозреваемого, 60-летнего мужчину. Сумма ущерба составила 40 тыс. тенге, - рассказал подробности Глеб Лобазов.

Задержанный намеревался сдать дорожные знаки на металлолом. В отношении мужчины было начато досудебное расследование по статье 188 часть 1 «Кража».