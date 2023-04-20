20 апреля 2023, 17:22

Пэсах - восьмидневный праздник весны и свободы - начинается накануне 15 дня месяца Нисана по еврейскому лунному календарю. Он посвящается одному из главных событий библейской истории - Исходу из Египта и освобождению от 400-летнего рабства, рождению еврейского народа, как нации.

Слово Пэсах означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев.

До наступления пасхальной недели в доме и на всех других принадлежащих еврею территориях собирают все квасное (хамец) и сжигают в последнее утро перед Песахом (или продают нееврею). Во время пасхальной недели хамец в пищу не употребляется. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять в Песах только после специальной обработки погружением в кипящую воду; посуда, которую ставят на огонь, прокаливается докрасна; если посуду нельзя обработать никаким из этих способов, ее не используют в Песах. Часто в семье хранится особая посуда для Пэсаха.

- В синагоге Хабад Любавич Костанай в эти дни читают Агаду – сказание о выходе из Египта, где наши предки были рабами 400 лет. В ходе трапезы выпивают четыре бокала красного вина. По традиции принято наполнять пятый, особый бокал и оставлять его для пророка Илии, который вернется в канун Пэсаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного". Выполняя указание Любавичского рэбэ Короля Мошиаха "раскрыть глаза и увидеть наступление Освобождения" в нашей сегодняшней жизни, мы заряжаемся энергией идеи, время которой пришло! В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта, — рассказал раввин, посланник Любавического рэбэ Король Мошиах, Костанайской области Мэнахэм ЗАЛМАНОВ. - Ибо сказано: "И скажи сыну твоему в тот день так - это ради того, что сделал со мною Г-сподь при исходе моем из Египта". Не только наших предков вызволил Всесвятой, благословен Он, - и нас также вызволил вместе с ними, как сказано: "И нас Он вывел оттуда, чтобы повести нас и дать нам землю, о которой Он клялся нашим предкам". В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта. Мы должны всецело доверять Создателю, исполнять его волю. Когда евреи бежали из Египта, они сделали это немедля, оставив все страхи и сомнения. Хотя, казалось бы, им предстоял долгий тернистый путь, и они могли дождаться, когда поднимется хлеб, который мог бы помочь им в пути в пропитании. Но нет, они послушались Б-га, и ушли поспешно. И символом этой "спешки", символом абсолютного доверия Творцу стала маца – пресный хлеб, который мы едим всю неделю Песаха. Но перестав быть рабами физически, уже свободные от фараона евреи, остались рабами духовно, - и это стало новой преградой для наших предков в пустыне, перед тем как войти в Эрец Исраэль. И, я думаю, что это "духовное рабство" является проблемой для современного человека. У каждого оно свое, и пусть Пэсах – время, когда нам надо выйти из зоны комфорта, станет для вас временем новой ступени на пути к гармонии и к саморазвитию. Веселого и кошерного Пэсаха! И, как принято у нас желать – в следующем году в Иерусалиме! И чтобы буквально сразу соединилось освобождение из этого Египта с нашим истинным и полным Освобождением посредством прав.