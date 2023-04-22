Приятно убеждаться, что мнение простого гражданина подталкивает чиновников к адекватным действиям. Вот произошло в Петропавловске насколько непонятное, настолько же неприятное событие, требующее обсуждения общественности, как управление общественного развития организовало конференцию. Выбор приглашенных целиком взяли на себя управленцы, и в зале Дома Дружбы, заполненном наполовину, преобладала молодежь, которая сидела тише воды, ниже травы, пытаясь понять, куда они попали. Был народец и постарше, некоторые из них принадлежали к так называемым лидерам общественного мнения. Мне до сих пор непонятно, по каким признакам и кто их определяет.

Запомнился случай, когда на годовом отчете акима области спикер объявил: «А сейчас слово предоставляется лидеру общественного мнения...» и назвал имя генерала КНБ. Я хорошо знал этого человека и уважал его, но КНБ всегда был (и остается) закрытой конторой и в общественных обсуждениях никогда не участвует. Слишком мелко для них.

Возможно, в нашем случае имелся в виду В. Г. Вишниченко, но этот экс-депутат Парламента запомнился тем, что непрерывно нахваливал НАНа, предлагал переименовать столицу, центральные улицы в городах, соорудить 6-метровый памятник (это на метр выше, чем у Туркменбаши) и не проявил ни одной инициативы по социальным вопросам населения. Не дай бог нам иметь такого лидера общественного мнения. Это надругательство над здравым смыслом.

Анализировать событие в Петропавловске не получилось, разбираются в нем компетентные органы. Естественно, в закрытом режиме.

На конференции переключились на причины, способствующие возникающим время от времени межэтническим конфликтам. Один из них - недостаточное информирование населения (а если что-то и доходит, то нередко в неполной и даже искаженной форме). Нам нужны диалоговые площадки с привлечением руководителей этнокультурных объединений, органов областной Ассамблеи народа Казахстана, НПО. Кто-то из них был на конференции, но особой активности не проявил. Среди присутствующих оказался и радикал, который потребовал запретить российские телеканалы: там, мол, все извращается. Видимо, он имел в виду ведущих Соловьева, Скабееву, Шейнина. Мне они тоже неприятны своей невоспитанностью, привычкой перебивать эксперта после первого же предложения. Но на каждую встречу приглашают 6-8 политологов, среди которых далеко не друзья России из США, Польши, ФРГ, Чехии. В любом случае они расширяют наши представления об обсуждаемой проблеме. А потом - никто не диктует, какие каналы смотреть. Там есть каналы о спорте, о событиях в культуре, чисто музыкальные каналы «Меццо», «Шансон», классика, исторические темы с новейшими находками и открытиями, канал «Победа», наконец. По-человечески мне жалко радикала, имеющего такие убогие запросы и интересы.

Одна тема оказалась негласно табуированной. И это языковой вопрос - мина замедленного действия, подрывающая атмосферу в обществе.

Она подтолкнула людей к массовой миграции сразу же после провозглашения независимости, потому что власти немедленно объявили: в 1993 году все делопроизводство переводится на казахский язык. Разные источники утверждают, что страну покинули 3-5 млн человек, и это только люди некоренной национальности. Сколько казахов оставили страну по причине невладения госязыком, наша статистика не скажет, это будет компромат на руководство страны. Но в приграничных российских областях проживают многие семьи казахов, их тысячи, не владеющих госязыком. А ведь страну покинули специалисты, авторитетные в экономике, образовании, медицине, культуре, спорте. Все они имели добротное советское образование, а на смену им пришли спецы с купленными дипломами и с единственным плюсом - знанием госязыка. Что творится в перечисленных отраслях, мы наблюдаем практически ежедневно.

К тому же на заре независимости к нам густо нагрянули якобы общественные гуманитарные организации вроде Фонда Сороса, Фридом Хаус, NDI, а там и фонд «Болашак» включился в развал всего советского в стране. Выпускники последнего после обильной финансовой поддержки Госдепа возвращались домой, по сути, иноагентами, представлялись реформаторами, что очень импонировало нашему руководству (а как же, дальше движемся по пути цивилизованного Запада), и, не встречая никакого сопротивления, успешно разваливали страну во всех направлениях. Что мы сегодня и пожинаем, за 30 лет так и не перестав быть сырьевой страной. Зато около 80% недродобычи, по сути, принадлежит иностранцам на кабальных для нас условиях.

После определения статуса госязыка и госслужбы из органов власти и СПК типа «Самрук-Казына» были вытеснены практически все нетитульные спецы, их места заняли родственники, земляки. Тогда и возникла круговая порука и тотальная коррупция, которая процветает и сегодня. У чиновников нет причин отказываться от мздоимства, кругом свои люди, тем более в последней корректировке Конституции РК «народные» депутаты тихой сапой отменили смертную казнь - единственную, хотя ни разу не использованную серьезную угрозу. Все жулики во власти распрямили плечи. Спасибо беспощадному борцу с коррупцией господину Токаеву...

Вернемся к языковой теме. Сегодня «Википедия» утверждает, что в стране 70,4% населения составляет титульная нация. Но я не уверен, что все они владеют госязыком и употребляют его в повседневной жизни. Цифра может значительно измениться. В Конституции РК утверждается, что мы живем в демократическом государстве, однако язык 30% населения не признается государственным.

Обратимся к международному опыту. Практически все бывшие колониальные страны Африки и Южной Америки имеют по два и более официальных языка, причем один из них - язык колониальной державы. Это Венесуэла, Бразилия, Аргентина и т. д. А также Австралия, Индия. Крошечный Сингапур имеет 4 языка, ЮАР - 11 (!), Швейцария - 4. У англичан 3 языка, у Канады - 2 (английский и французский), у Люксембурга - 3. И уж совсем удивителен пример Финляндии: наряду с финским у них узаконен шведский язык. Почему, спросите вы? А потому, что на их территории вдоль границы проживают 5% шведов! Вот пример уважения к соседям!

У нас 30% официально не владеют госязыком, в жизни их гораздо больше, большинство умных книг издано на русском, а мы его задвигаем в чулан. Я понимаю, нацкадры боятся конкуренции, но мы должны действовать в интересах всего населения, а не отдельных кланов. Конкуренция - двигатель прогресса. У нас ее заменили толстым кошельком, а им уж Родину не прославишь.

Я бегло перечислю наших выдающихся спортсменов, в честь которых поднимался флаг и исполнялся государственный гимн РК. Пловец Дмитрий Баландин, пятиборец Александр Парыгин, велогонщик Александр Винокуров, легкоатлеты Ольга Шишигина и Ольга Рыпакова, мировой рекордсмен Сергей Поликарпов, боксер Василий Жиров, семейная пара стрелков Беляевых. Кстати, ни разу не слышал, чтобы любимец народа боксер Серик Сапиев говорил на казахском. Даже на приеме у президента. И к остальным не пристают с этим вопросом. Уже два года на мировой арене блистает теннисистка Елена Рыбакина, наша гордость и надежда, сегодня она выносит с корта игроков первой десятки. Вот это конкретный вклад в авторитет РК. Что там по сравнению с ней творят нацики? Раскачивают общество. Другого они не умеют.

У нас на всех уровнях почитают великого Абая. Называют универы, проспекты, города и область его именем, но при этом забывают заглянуть в его философский труд «Слова назидания». Как вы думаете почему? Заглянем в мою настольную книжицу. Слово 25-е: «Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык... Русский язык откроет нам глаза на мир... Мой тебе совет - можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот стоит любых жертв...»

Похоже, нацики не знают о существовании этого труда, которому посвящают конференции любознательные европейцы.