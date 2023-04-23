Есть книги для общего и общественного «употребления», но есть и такие, которые читаются после определенного ритуала: их берут только чисто помытыми руками, читают только за письменным столом и обязательно, чтобы под рукой были тетрадь и ручка - это для записи афоризмов, метафор, аллегорий автора и фиксации внезапно возникающих мыслей, которые рождаются от эмоциональной встряски, получаемой при общения с неповторимой сказкой!

В моей семье существует правило: дочерям и внучкам после 5 лет читал «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери. Это очень важно для формирования мироощущения, миропонимания, мировоззрения детей. Это фундамент для их духовности. Младшая внучка после прочтения нескольких глав свое восприятие замечательной сказки стала передавать в виде рисунков. Ей так захотелось. Никто не неволил. Но и не препятствовал. Душа ребенка так распорядилась.

Получился альбом детских рисунков к сказке. И я подумал: прочитав книжку-альбом, дети потянутся к книжке, а прочитав, познав и полюбив Маленького принца, они и жить станут, подражая ему, войдут в его богатый мир, где есть место и королю, и фонарщику, и честолюбцу, и еще многим типам, обитающим в людской среде; в мир животных, растений, небесных тел и других природных объектов - здесь простор для детской фантазии, возможность обогащения своих знаний. «Вкусят» сказочно-поэтичный и чарующий язык: чистый, искренний, мелодичный и эмоциональный. Волшебный язык. И мы сделали книжку «Маленький принц глазами моих внучек». Было это в 2016 году.

Говоря о «Маленьком принце» и наблюдая за развитием своих дочерей и внучек, я пришел к выводу: возрождение нравственности в обществе нужно начинать с детей (с взрослыми подобную работу нужно вести параллельно), а для этого самым мощным нравственным фундаментом может послужить «Маленький принц». И вот почему: ни одно Священное Писание (Пятикнижие Моисея, Библия, Коран) не вполне подходят для этого.

Возьмем Библию. Почти с первых страниц кровь и смерть (Каин убивает Авеля, Всемирный потоп: «Истреблю с лица земли всех людей, которых Я сотворил… ибо Я раскаялся, что создал их», Содом и Гоморра: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба», десять казней египетских: «В полночь Я пройду среди Египта, и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона… до первенца рабыни… и все первородное из скота»).

Можно ли воспитать детей, а в последующем и выросших детей на примере мести-крови-смерти? О каком благородстве, о каких добродетелях можно говорить и воспитывать на подобных примерах?

Что хорошего можно взять из священных писаний для воспитания детей, да и взрослых тоже? Безусловно, десять заповедей Божьих, заповеди блаженства, нагорную проповедь Иисуса Христа - те положения священных писаний, где зафиксирована квинтэссенция добродетелей человечества. Они и должны послужить фундаментом для нравственного возрождения нашего общества.

А «Маленький принц»? Найдете сцены крови, смертоубийства, зависти, мести? Даже сцена укуса змеей Маленького принца овеяна легкой грустью прощания и светлым сожалением расставания.

Почему мы так цепко держимся за догматы священных писаний? Да потому, что они есть часть идеологии, позволяющей небольшой группе людей порабощать массу населения планеты: удобно править запуганной, зашоренной, невежественной толпой. Многие верования превратили свои священные писания в бизнес-проекты и извлекают коммерческие доходы. Они всегда поддерживали и будут впредь поддерживать своих идеологов, основа веры которых - извлечение прибыли путем порабощения восьмимиллиардного населения планеты. Вспомним фразу нобелевского лауреата Альбера Камю: «Уберите из религии деньги - и назавтра она исчезнет».

Не пора ли нам задуматься и начать менять свои жизненные векторы в сторону признания, а затем и принятия руководством к действию основных общечеловеческих принципов как нравственно-духовных, так и нравственно-прагматичных правил жизни на планете Земля?

Может, внемлем откровениям Сент-Экзюпери из «Военного летчика»: «Моя духовная культура - наследница христианских ценностей» и, основываясь на них, отберем из всех вер и верований то, что сохранило свою жизнеспособность для настоящего времени? Прошли многие века, многое изменилось во взаимоотношениях между людьми и народами, многое изменилось в образе жизни. Более 500 лет назад Макиавелли писал в «Государе»: «Ибо о людях можно в целом сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива; пока ты делаешь им добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но, когда у тебя явится к ним нужда, они тотчас от тебя отвернутся».

Что изменилось в людях по отношению друг к другу? Что изменилось в сознании, характере людей? Все осталось, как и 500 лет назад: люди неблагодарны, лицемерны, алчны, непостоянны, лживы… Был небольшой промежуток времени, когда население огромной страны - СССР - приблизилось во взаимоотношениях между людьми к десяти заповедям Божьим и следовало им, правда, заповеди были поименованы как «Моральный кодекс строителя коммунизма», но суть в них осталась. Мы детально сравнивали постулаты заповедей и Морального кодекса в эссе «Южный почтовый» и «Военный летчик». Любознательные, перечитайте! Книги есть в «Толстовке».

Зачем нам распри, войны, пандемии, хватит, насытились до изжоги. Не пора ли сесть за круглый стол и обговорить все проблемы планеты Земля и прийти к взаимоприемлемому решению? В «Цитадели» Сент-Экзюпери намечает его абрис: «Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах Вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветет на свободе, другой - что человек возвеличится благодаря принуждению, но оба они мечтают о величии человека».

Есть ли среди 8 миллиардов жителей планеты человек или группа людей, могущих объединить всех во имя мирной жизни и процветания всей Земли? Нужна другая религия (идеология), называйте как хотите, лишь бы она объединяла нас всех, независимо от цвета кожи, языка, нации, места проживания, которая способствовала бы процветанию всех жителей планеты.

А как же быть с теми, кто воспрепятствует этому? Их нужно изолировать от общества. Других способов человечество не придумало. Они сорняки, они «баобабы», их нужно пропалывать, избавляться от них, они достаточно много принесли бед жителям планеты: войны, голод, эпидемии, нищету, неравенство…. Не подумайте, что я подразумеваю физическую ликвидацию этих фокусников-ширмачей-прохиндеев, отнюдь, их просто нужно изолировать от здоровой многомиллиардной массы жителей планеты. Куда и как - это решат правители стран-государств и разум им в помощь в их праведных делах.