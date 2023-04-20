Если быть точными, то в городе вообще прекратило действовать уличное радио, передававшее и программы «Маяка». Вещание, которое обеспечивало ТОО «Радио «Рауан», приостановлено вынужденно. Бизнес несет убытки, хотя директор товарищества Есенгельды КУАНЫШПАЕВ считает, что сделал все возможное, чтобы достичь компромисса с исполнительной властью Лисаковска.

Был договор и нет его

Проблемы начались с февраля, после распространения в соцсетях ролика youtube-канала «Басе». В нем использована запись с центральной улицы Лисаковска, на которой слышен голос диктора, читающего новости о действиях российской армии в ходе военной спецоперации на Украине. К этому прилагаются жесткие комментарии авторов ролика в адрес руководства города и «местного КНБ», которые допускают у себя «под носом» в суверенном государстве российскую военную пропаганду. Чувствительно? Безусловно.

Колонки ТОО «Радио «Рауан» со столбов в Лисаковске потребовали срочно снять, не то вещают

Последовала реакция. Быстрая. И, как считает Есенгельды Куанышпаев, совершенно неоправданная в отношении его бизнеса, который с 2015 года в Лисаковсе нареканий не имел, выполнял информационный государственный заказ. Тем не менее акимат прислал ему уведомление о расторжении с 1 марта 2023 года договоров аренды. ТОО арендует опоры и фонарные столбы для размещения музыкальных колонок: 10 на улице Мира и 15 - в парке Победы.

22 февраля у директора ТОО состоялась встреча с руководителем отдела внутренней политики акимата Саятом Жусуповым, была предпринята попытка решить проблему приемлемым для обеих сторон образом. Редакция «Рауана» обязалась вырезать из новостных выпусков «Маяка» сообщения о военных действиях, а акимат в ответ - перезаключить договоры аренды на 2023 год.

40 раз на саблю

- Вроде договорились, мы направляем обращение о заключении новых договоров, а получаем уведомление о том, что планируется модернизация сети уличного освещения в городе, - говорит корреспонденту «НГ» Куанышпаев. - Направляем возражение и получаем ответ уже от отдела ЖКХ о том, что будет реконструкция, аренда невозможна, свое имущество мы должны демонтировать и убрать. Никакой конкретики в ответе нет, документы, подтверждающие, что реконструкция затронет участки по улице Мира - от здания Евразийского банка до кольца - и в парке Победы, не приложены. В открытых источниках мы не нашли информации о суммах, заложенных в бюджете 2023 года на обновление сети уличного освещения, о ПСД, объявленных конкурсах.

Кстати, об имуществе, которое требовалось по-быстрому демонтировать. Еще когда действовали условия аренды, оно было испорчено. Причем не одна-две колонки побиты и в трех местах провода оборваны. А как в той байке про человека, который, по версии следователя, сам 40 раз упал на саблю. Выведены из строя были сразу все 24 колонки, повреждены провода. Факт зафиксирован 25 февраля. О чем имеется обращение ТОО в отдел полиции Лисаковска. Оно зарегистрировано, возбуждено уголовное дело, ищут неустановленных лиц.

- Знаете, там хорошо видно, что провода резали не садовым секатором, - говорит Куанышпаев, - квалифицированная работа. К тому же Мира - улица в центре, есть видеонаблюдение, но диверсантов наших оно почему-то не зафиксировало. Я об этом написал в жалобе, направленной акиму области. На кого жалуюсь? На действия акимата города, считаю, что и на полицию они давят.

Не крови, а компромисса

Забегая вперед, сообщаю, что в редакции «НГ» предприниматель предоставил все скриншоты, все свои обращения и пришедшие ему ответы, уведомления, текст жалобы.

- Считаем, что действия акимата Лисаковска являются необоснованными и незаконными, ущемляют права предпринимателя, исправно исполнявшего свои обязательства... начиная с 2015 г. активно участвующего в исполнении информационной политики нашего государства путем размещения государственного информационного заказа, в том числе транслируемого через вышеуказанные колонки, а также законопослушного налогоплательщика, обеспечивающего рабочие места и уплату налогов в местный бюджет, - говорится в жалобе на имя акима Костанайской области Кумара Аксакалова. - Более того, столь непрофессиональные действия со стороны акимата Лисаковска дискредитируют государственных служащих и государственную службу.

Немного о «Маяке», с россиянами «Рауан» работает уже 8 лет, договор был пролонгирован и в этом году. Директор ТОО отметил, что «не они нам платят за ретрансляцию, мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве, люди хотят знать новости о соседней стране».

Про «хотят знать» не просто слова. После ролика «Басе» Куанышпаев давал местным СМИ комментарий, в котором говорил, что до сих пор никаких жалоб по поводу «Маяка» ни в компанию, ни в госорганы не было.

ТОО, которое базируется в Рудном, даже опрос провело среди населения на сайте своего издания «Хорошее дело» и вывесило результаты (скрин имеется). Вопрос недели был о том, востребована ли слушателями в связи со смещением тематических акцентов ретрансляция программ «Маяка». За ответ «Да, рудничанам интересны новости Маяка в том виде, в каком они сейчас есть», проголосовало 239 человек. За ответ «Нет, их можно заменить выпусками новостей культуры, спорта, афишей городских событий» - 23. Данные на 5 апреля 2023 года.

- Такие вот результаты, - говорит Куанышпаев, - при этом мы понимаем, что уличное радио - не телевизор или подкаст в смартфоне, которые можно просто выключить или переключить, если не нравятся, раздражают, идеологически напрягают. Поэтому мы и приняли решение убирать из эфира все, что касается спецоперации.

Чего хочет предприниматель? Возобновить нормальную работу. Поэтому и акима области просит «разобраться в возникшей ситуации, оценить законность действий работников акимата Лисаковска и подчиненных ему отделов и обязать их выработать взаимоприемлемое решение».

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ