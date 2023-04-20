20 апреля 2023, 09:33

Переведу, для тех кто не понял: то бабло, что получено в виде прибыли, то частные деньги, а если при этом понесены убытки, и есть риск банкротства, то все расходы вешаем на налогоплательщиков.

Ещё проще - частный банк раздаёт невозвратные деньги своим акционерам, и спасут такой банк от банкротства только бюджетные деньги.

Все платят за коммуналку, и спустя десятки лет, за ремонт всей инфраструктуры платит бюджет, то есть народ.

Дальше - ГСМ, которые вывозили за границу, и чтобы не было выгодно, цены подняли для всех.

Чтобы купить частнику новые автобусы, подняли цену на проезд, то есть обновка опять за счёт людей.

Можно долго продолжать, толку нет, если народ готов платить и не задавать вопросы, перефразирую: проблемы вьетнамского народа - это проблемы вьетнамского народа.