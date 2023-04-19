12 свертков наркотического средства обнаружили сотрудники управления полиции Рудного при проведении оперативно-розыскных мероприятий у 32-х летнего горожанина.

- В дальнейшем также были обнаружены тайники, которые сделал задержанный в парковой зоне города. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в кухонном шкафу обнаружено и изъято еще 70 расфасованных пакетов с наркотическим средством, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Общий вес найденной синтетики - около 30 грамм, что составляет крупную партию.

Начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый водворен в ИВС.