Фильтровальная станция в Рудном работает на износ - такими словами начал 18 апреля пресс-тур по объекту главный инженер ТОО «Рудненский водоканал» Сапар МАСАБАЕВ. Журналистов пригласили, чтобы показать, как улучшается материально-техническая база.

Несколько лет ТОО передали в коммунальную собственность города. Сейчас обновление финансируется в основном по инвестиционной программе, деньги на которую заложены в тарифе для потребителей. В планах - добиться финансирования крупного проекта по реконструкции из госбюджета.

Установку первичного обеззараживания исходной воды купили два года назад, но запустят только через месяц

В этом году на станции смонтировали и почти запустили установку первичного обеззараживания исходной воды стоимостью 180 млн тенге.

- Пока установка вводится в эксплуатацию и уже показывает экономию на реагентах порядка 30%, - сообщил Масабаев. - Купили ее примерно 2 года назад, но отсутствовали деньги на его монтаж, нужно было докупить некоторые детали. Теперь здесь не ходят люди в противогазах, персонал защищен, а процесс обеззараживания автоматизирован. Полностью завершим подключение примерно через месяц. Но чтобы полностью система заработала на 100%, нужно завершить реконструкцию 2-й ячейки фильтровальной станции.

Установка должна улучшить цветность воды. По словам Масабаева, рудничане почувствуют изменения уже этим летом, но «в связи с плачевной ситуацией на Каратомарском водохранилище, которое заполнено сейчас на 62%, и последнее 10-15 лет водохранилище не заполняется» претензии к качеству воды, скорее всего, останутся.

На объекте установлены три насосных станции, но реконструкцию прошла только одна, где заменили 2 насоса, заплатив за каждый около 30 млн тенге.

Реконструкцию прошла только одна насосная станция из трех

- В сутки Рудный потребляет 57 600 кубов воды, - отмечает Сапар Масабаев. - В мае у нас ожидается ремонтная программа по замене запорной арматуры на первом водоподъемнике. Поэтому на город будет снижено давление. Жителей просим не беспокоиться, чтобы не было в соцсетях паники. Верхние этажи многоквартирных домов будут испытывать дефицит воды, но это, максимум, сутки. Постараемся все работы производить ночью. График позже сообщим в местных СМИ.

Под реконструкцию попадает вторая насосная станция, где нужно полностью менять галерею задвижек, смонтированную в 1978 году.

Галерею задвижек устанавливали в 1978 году

- Внутри задвижки более-менее, но все равно прогнивают, - рассказал Масабаев. - Были тут только текущие ремонты. Реконструировать планируем за счет бюджета. Пока мы даже не знаем расчетную сумму, которая потребуется для реконструкции, так как проект еще на согласовании. Мы хотим, чтобы вся запорная аппаратура была с электроприводами, а оборудование компьютеризировано. Это позволит улучшить качество питьевой воды. Сейчас она соответствует нормам СанПиНа. Не спорю, жители жалуются на качество. Чего греха таить, все мы в одном городе живем, видим, какая вода бежит. Но это бывает на тупиковых участках. Зачастую после жалоб мы выезжаем, промываем, берем анализ воды у жителей, замеряем и отчитываемся, что анализ соответствует нормам. Это мы отрабатываем совместно со службой iKomek.

Как отмечают на станции, качество воды из водохранилища в 2023 году хуже, чем в прошлом. Решать проблему хотят с помощью 24-х дополнительных скважин вдоль водохранилища. Деньги заложили на разработку ПСД. Но еще предстоит подтвердить качество воды в местах, где будут скважины, так как разведка этих мест проводилась в 1995 году.

- Вода пахнет из-за того, что идет ее обеззараживание после сине-зеленых водорослей, - ответил на критику рудничан главный инженер водоканала. - На здоровье или что-то еще это никак не влияет. Никаких других реагентов, кроме тех, что используем весь год, не добавляем. На хлореллу мы переходить не планируем, потому что потом придется бороться с ней.

От строительства новой фильтровальной станции, которое руководство водоканала и чиновники обсуждали несколько лет назад, в Рудном отказались. Сочли нецелесообразным из-за дефицита воды в водохранилищах. Поэтому и решили сосредоточиться на реконструкции того, что уже существует.

Фото Георгия ГОВОРОВА