В ходе рабочего визита министра экологии и природных ресурс Зульфии Сулейменовой в Костанайскую область прошла встреча с населением. Вопросы задавали жители районов и городов. Аркалыкчанин Канат АЛИМБАЕВ поднял проблему незавершенной рекультивации карьеров. В 2021 году Торгайское бокситовое рудоуправление прекратило работу, заявив, что запасы карьера за 65 лет были отработаны.

На официальном сайте Евразийской группы, куда входит и АО «Алюминий Казахстана» сообщается, что «компания проведет рекультивацию 180 га земель. Из них 75 га будет отрабатывать компания «ARQALYQREMSERVIС».

Костанайские чиновники-экологи уточнили, что у предприятия есть проект по проведению рекультивации карьеров со сроком реализации примерно 5 лет. Таким образом в запасе у них еще более двух лет. Время идет, и местные жители недоумевают, что до сих пор нет никаких движений, при этом экологическая ситуация в городе оставляет желать лучшего. Алимбаев обеспокоен высокой уровнем онкологических заболеваний среди местного населения.

Зульфия Сулейменова поручила областному департаменту экологии провести информационно-разъяснительную работу, чтобы исключить непонимание и волнение среди населения.

Фото Сауле КУАНБЕК