"Зеленее город не стал" - Жительница Костаная записала видеообращение к акиму по поводу вырубки деревьев
19 апреля 2023, 12:44
"Уже несколько лет подряд в городе проблемы с озеленением, - пояснила "НГ" автор видео Анна ИЗМАЙЛОВА. - Вновь посаженные деревья гибнут, многолетники уничтожаются. Бюджетные средства тратятся, а зеленее город не стал. Я хочу привлечь к этой проблеме внимание акима и населения и как житель, и как налогоплательщик".
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