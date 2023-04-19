В ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию страны, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал обратить самое серьезное внимание на обустройство казахстанских городов и столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Надо признать: наши города выглядят неважно. Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. Вот мы бываем за границей: есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, при гораздо меньших бюджетах города выглядят очень прилично, чистые. По всей видимости, это работа муниципальных властей, с другой стороны, и отношение самих горожан, чего у нас нет в достаточной мере. Мы все сталкиваемся с проблемой того, как горожане абсолютно небрежно, безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочее. Это, конечно же, работает на ухудшение имиджа и репутации нашей страны. Это, кстати говоря, происходит и в столице", - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил свои слова о том, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины.

"Вы все понимаете, что пока будь это столица или другие города, в особенности областные города или ниже статусом, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь присутствуют акимы всех уровней, представители маслихатов - обратите внимание. Недавно по телевидению показали сюжет - детская площадка в Семее. Опасно просто пользоваться этой детской площадкой! Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Это касается и столицы", - отметил Президент.