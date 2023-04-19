Яркие желтые автобусы были замечены нашими читателями в нескольких селах региона. Но "на работу" эти машины так и не вышли, стоят во дворах учебных заведений, а детей к школам подвозят старые автобусы.

В п. Боровском новые автобусы еще не начали подвоз детей / Фото читателей

Новые автобусы больше месяца назад передали в 13 отделов образования. Всего автобусов - 28, на их покупку потратили 1,089 млрд тенге. Почему автобусы до сих пор не приступили к работе, рассказали в управлении образования Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования

- Наличие страхового полиса - обязательное условие работы транспортных средств, тем более автобусов, участвующих в подвозе детей. 13 апреля на веб-портале государственных закупок были объявлены способом запроса ценовых предложений закупки на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и страхования КАСКО. Срок окончания приема заявок - 20 апреля, - сообщили в пресс-службе управления. - Все процедуры проводятся в установленные законодательством сроки. После их завершения автобусы, приобретенные в рамках лизинга, сразу отправятся на подвоз.

Фото предоставлено пресс-службой управления образования

Кроме того, в автобусы планируют установить GPS-навигаторы. Но сделают это позже, не отрывая от подвоза детей, в выходные дни.

- Наличие страхового полиса и навигаторов необходимо для мониторинга и обеспечения безопасности движения подвоза детей, - отметили в ведомстве.

Еще два автобуса были вручены 1 сентября прошлого года на открытии новой школы в Карабалыкском районе. Страхование для них оформили вскоре после этого и в течение учебного года они подвозили детей.