Мошенника, который, якобы, продавал правильное питание на территории города, задержан в первый день ОПМ "Anti-fraud" сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с управлением полиции Костаная, сообщает Polisia.kz.

– 26-летний мужчина разместил в социальной сети Instagram страницу с доставкой правильного питания, но после получения предоплаты или полной оплаты не выходил на связь. В полицию пока обратились двое пострадавших от рук лже-продавца, но их возможно еще больше. Поэтому если Вы пострадали от рук этого мошенника, просим обратить в УП Костаная, – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП области Олжас МАГЫПАРОВ.

Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Подозреваемый находится под подпиской о не выезде.