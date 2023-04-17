Руководитель структуры комитета государственного материального резерва министерства по чрезвычайным ситуациям осужден в Костанайской области, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

«Департаментом КНБ по Костанайской области по факту коррупционного правонарушения задержан руководитель РГП на ПХВ «Резерв» Б. Онайбаев (подведомственная организация комитета государственного материального резерва МЧС Республики Казахстан). В ходе оперативной разработки установлена его причастность к получению в мае 2022 года незаконного денежного вознаграждения за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателя», - говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что фигурант уголовного дела применял повышенные меры конспирации при получении незаконного денежного вознаграждения, которое передавалось через посредника.

«В результате 16 марта 2023 года решением суда Б. Онайбаев осужден по части 2 статьи 366 (получение взятки) УК РК с наказанием в виде штрафа в размере 9 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также Б. Онайбаев лишен квалификационного класса «2-й категории» (приравнивается воинскому званию подполковника) пенсионера органов финансовой полиции и экономических расследований», - сказано в сообщении.

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