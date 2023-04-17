На должность акима Виктора Ионенко назначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с депутатами маслихата Рудного. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба акима области.

Ионенко Виктор Николаевич, украинец по национальности, родился в 1970 году в Костанайской области. В 1992 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.



Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка совхоза Николаевский Тарановского района Костанайской области.

С 2010 года по 2020 год был акимом Денисовского района, директором ТОО «АиФ», ТОО «Костанайстройтехнологии», акимом Мендыкаринского, Карасуского районов Костанайской области.

С сентября 2020 по июль 2022 года работал заместителем акима Костанайской области.

С февраля 2023 года – заместитель акима, а потом исполняющий обязанности акима Рудного.