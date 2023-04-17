Масштабную реконструкцию 114-километрового участка от Денисовки до Рудного начали несколько лет назад. В результате появилось несколько новых развязок и путепроводов, а качество трассы существенно улучшилось. В этом году осталось отремонтировать отрезок от Аятского моста до Рудного.

- На этом участке уже появились три новых путепровода, две транспортные развязки, - сообщил «НГ» начальник отдела КОФ АО «КазАвтоЖол» Алмаз МОЛДАТАЕВ. - Движение от Аятского моста до Рудного открыли по левой стороне, где осталось положить верхний слой асфальта. По правой стороне нижний слой асфальта есть только на 14-километровом участке, поэтому движение по нему пока закрыто.

Согласно проекту, трассу от Рудного до Аятского моста существенно расширили и сделали 4 полосы движения вместо двух. Но до ума пока не довели. Четыре полосы движения от Рудного до Аятского моста составили в ширину 18 м. Две полосы от моста до Денисовки расширили с 6 м до 9 м.

Работы на отрезке от Рудного до Аятского моста планируют закончить в 2023 году, но сейчас стоимость проекта по реконструкции пересчитывает аудиторская компания. Когда возобновят работы, неизвестно.

- Стоимость работ сильно увеличилась, - пояснил «НГ» Молдатаев. - Общая стоимость реконструкции участка от Рудного до Аятского моста - 21 млрд тенге. Из этих средств осталось 6 млрд тенге, чего недостаточно для окончания работ. Как только нам подтвердят объемы и их стоимость, приступим к работам на этом участке.

Аятский мост является частью реконструкции большого участка автодороги Актобе - Рудный. На недавнем селекторном совещании этот объект назвали «одним из важных проектов, реализуемых в области». Реконструкцию начали 2 года назад со стороны Актобе. В 2019 году на участке республиканского значения Актобе - Денисовка протяженностью около 150 км ее полностью завершили. Удалось не только обновить трассу, но и построить мост, позволяющий ездить со стороны Костаная в Актобе, минуя Денисовку.

В 2020-м реконструкцию трассы продолжили от Денисовки в сторону Рудного. Общая длина участка - 114 км, на ремонт выделили 36 млрд тенге из республиканского бюджета.

- Реконструкцию этого большого участка дороги мы разбили на несколько лотов, поэтому она будет производиться поэтапно, - рассказывал в 2019 году директор КФ «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - По планам, к реконструкции участка Денисовка - станция Тобол приступим в 2020 году, участок дороги от станции Тобол до Аятского моста планируем начать в 2021 году. В этом же году переделаем сам мост и приступим к завершению ремонта дороги от Аятского моста до Рудного. Еще один участок дороги длиной 5 км будет отремонтирован от выезда из Рудного по направлению в Костанай.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ