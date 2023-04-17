Видео в редакцию "НГ" прислал читатель. По его словам, снято оно в ночь с 14 на 15 апреля у дверей развлекательного комплекса "West". Зафиксирован конец потасовки: мужчина в черной одежде с силой прыгает на голову лежащего на земле человека. По словам читателя, нападавший - охранник клуба. Другой, также одетый в черное мужчина, затаскивает коллегу в заведение.

- Я хочу чтобы все ЧОПы проверили на профпригодность, - написал читатель. - Нужно профессионально готовить охрану в клубах, они должны урегулироввать конфликты мирным путем, а не избивать посетителей

Как сообщили сегодня, 17 апреля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, факт зарегистрирован по статье «Хулиганство», начаты следственные действия, чтобы установить участников конфликта.

- Уже выяснено, что общественный порядок в клубе обеспечивают сотрудники службы безопасности заведения, деятельность которых не лицензируется МВД РК. Они работают по договору, в рамках гражданско-правовых отношений, - сообщили в ведомстве. - По результатам принятого процессуального решения данному увеселительному заведению будет внесено представление об устранении причин и условия совершения правонарушений.