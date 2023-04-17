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Матч "Ордабасы" и "Тобола" завершился разгромной победой

17 апреля 2023, 09:37 |  Спорт

"Ордабасы" одержал победу над "Тоболом" в матче шестого тура КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. "Ордабасы" на 21-й минуте усилиями Асхата Тагыбергена открыл счет.

Впрочем. через минуту Серж Дебле забил ответный гол.

Следующее взятие ворот состоялось во второй половине матча. На 72-й минуте Бобыр Абдулхоликов вывел "Ордабасы" вперед.

Спустя четыре минуты Сергей Малый увеличил отрыв шымкентцев, а на 86-й Всеволод Садовский забил четвертый мяч своего клуба, установив окончательный счет.