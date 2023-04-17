Министерство экологии разрабатывает поправки в Экологический кодекс, чтобы возобновить данный механизм. Закон, возможно, примут в 2023 году, уточнила для «НГ» на брифинге в РСК министр экологии и природных ресурсов Зульфия СУЛЕЙМЕНОВА.

- Максимально ускоряем этот процесс, - сказала она. - Наша задача - обеспечить максимальную прозрачность понятность механизма распределения средств. Должен четко быть выстроен алгоритм, прослеживаемый, верифицируемый и прозрачный, чтобы не было такого, что деньги не туда ушли. Поэтому в рамках Экологического кодекса будет закреплена компетенция уполномоченного органа (АО «Жасыл Даму» - "НГ") по утверждению данных правил и тех сумм, которые мы будем выплачивать.

Ранее субсидирование деятельности предприятий по сбору и переработке вторичного сырья осуществляло ТОО «Оператор РОП». После упразднения этого предприятия в январе 2022 года его правопреемник - квазигосударственная компания АО «Жасыл Даму» - отменил ряд видов деятельности, в том числе субсидирование. Однако, как заверила министр экологии, все обязательства за последний квартал 2021 года вплоть до 18 января 2022 года перед частными компаниями на рынке вторичного сырья АО выполнило.

Фото Сауле КУАНБЕК