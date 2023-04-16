Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную часть чемпионата мира по теннису - Кубка Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Это стало возможно благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт. В первом сете казахстанка, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, "горела" 1:2, 2:3, 3:4, но все же сумела оставить партию за собой - 6:4, а второй сет Рыбакина выиграла - 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 24 минуты.

Как итог, четвертый одиночный матч Юлия Путинцева - Вероника Фальковская сыгран не был. Однако зрители смогли увидеть парную встречу Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская. Дуэт казахстанских теннисисток уступил польской стороне, матч закончился в двух сетах — 3:6, 4:6.

Таким образом, Казахстан победил Польшу в матчевом противостоянии со счетом 3:1.