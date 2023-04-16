56 картин художницы из г. Астана Ансаган МУСТАФА разместились на первом этаже Костанайской областной картинной галереи. Посетить выставку "Сөйле, сурет" ("Картина, говори") можно на протяжении месяца - до 14 мая.

На выставке были как студенты…

14 апреля в картинной галерее было многолюдно: студенты, чиновники, журналисты, местные художники и посетители галереи внимательно рассматривали картины. А посмотреть есть на что: картины Ансаган выполнены тушью и гуашью, они преимущественно черно-белые и изображают современные пороки человечества и в частности казахстанского общества. Часто на них встречаются надписи на казахском языке. Картины очень популярны не только в Казахстане, некоторые из них обрели мировую известность.

…так например и известные в Костанае художники

Ансаган Мустафа рисует с детства. После третьего класса она поступила в художественную школу, училась в Казахской национальной академии искусств им. Шокенова.

- В 2009 году я зарегистрировалась в Facebook и видела, что люди публикуют как они поют песни или стихи и я тоже начала публиковать свои работы. Изначально это были натюрморты, картины симпатичных детей, цветочки и т.д., - рассказала "НГ" Ансаган. - Но я заметила, что картины на социальные темы набирают больше лайков и популярности, их передают друг другу по WhatsApp и мне стало интересно наблюдать за этим, я увеличила количество работ на эту тему.

Сейчас о проблемах общества Мустафа написала уже более 200 картин. В Костанай художница привезла те, которые отражают самые "острые" на ее взгляд темы.

- Когда у меня спрашивают, в каком они жанре выполнены, я даже не могу ответить! Это и не карикатура, и не живопись, и не дизайн, - пояснила Ансаган. - Когда я начала участвовать в зарубежных выставках, итальянцы мне сказали, что мои работы называются пластик-арт. Они объясняют это так: сейчас наша жизнь состоит из пластика, все ненатуральное и так как искусство и жизнь это одно и тоже, все работы современных художников - это пластик.

Ансаган Мустафа рассказала о своих любимых картинах и об их истории создания:

- Моя самая любимая работа - это картина, где девушка сидит возле стиральной машины, внутри которой сердце и мозги девушки. Нарисовала я ее 1 марта этого года и когда выложила в соцсети, в тот же момент она стала популярной в Бразилии, так как у нас День влюбленных 15 апреля, а у них 1 марта, - рассказала художница. - Я изобразила на картине любовь девушки: ее бросил парень и она очень сильно страдала, хотела забыть это и купить себе такую стиральную машинку.

Художница поднимает проблему алкогольной зависимости матерей

Картины выполнены в черно-белом стиле, так как в 1991 году мама Ансаган открыла свою газету под названием «Ак босага» и после школы юная художница проводила время в редакции. Ее просили вести себя потише и давали ручку, карандаш и бумагу, девочка рисовала. Так и привыкла рисовать в черно-белых цветах.

Мустафа рассказала о том, что вдохновляет ее писать картины именно на социальную тематику:

- Вообще все эти работы взяты из нашей жизни, здесь нет ничего фантастического. Конечно же здесь есть образы меня, моих родителей, детей, мужа, друзей и знакомых, - говорит Ансаган. - Люди говорят мне о своих проблемах, рассказывают свои истории, я читаю различную информацию в Интернете, статьи журналистов. Везде на картинах нарисованы мои дети, в разном возрасте: мне в голову приходят идеи и я их усаживаю их рядом с собой, пока не нарисую - они сидят.

Здесь отражена проблема семейно-бытового насилия

Художница отмечает, что ее работы в основном направлены на молодежь, они хотела, чтобы молодые люди, смотря на ее работы, чаще вспоминали родителей, не бросали их, не сдавали в дома престарелых, а также и чтобы родители хорошо относились к своим детям, не били их. В работах Ансаган поднимаются темы и табакокурения, и алкогольной зависимости, зависимости от гаджетов и соцсетей, невыплаты алиментов, кредитов и т.д.

- Например, вот эта работа «Мамам мені өлтіретін шығар» («Мама, наверное, убьет меня») была нарисована в 2013 году, когда возле нашего дома в Астане, возле ТРЦ Asia Park, женщина оставила своего недавно родившегося ребенка в мусорном баке. К сожалению, люди не успели вовремя его забрать, и это было ударом для всего общества, в том числе и для меня, - рассказала художница. - После того, как я ее опубликовала, через несколько лет ко мне обратилась одна женщина. Она рассказала, что на тот момент, когда была беременна, она была уже разведена, процесс развода занял много времени и она думала, что нужно сделать аборт. Когда она уже решилась на это, она открыла телефон и ей встретилась моя картина. Она была в шоке, попросила прощения у своего будущего ребенка, погладив живот, и родила.

На выставке было много студентов. Корреспондент "НГ" узнал, что они думают о картинах:

- Мне очень понравилось, в каком стиле нарисованы картины, и они рассказывали о том, что нынешние дети очень часто сидят в телефоне. - рассказал студент первого курса КРУ им. Байтурсынова Алиби РАХИМОВ. - Больше всего запомнилась картина, на которой изображен младенец еще в утробе матери, но он уже с телефоном - это показывает, что сейчас уже с малых лет пользуются смартфонами и привыкают к ним.

На многих картинах Ансаган изображает зависимость от гаджетов

О выставке парень узнал от своего преподавателя по социологии, который и порекомендовал ему посетить картинную галерею. О выставке в КРУ им. Байтурсынова рассказали и еще одной студентке, третьекурснице Асие КАРИМОВОЙ.

- Впечатления от выставки хорошие, мне все нравится. Здесь нарисована суровая правда жизни. Больше всего мне понравилась картина мамы с ребенком внутри, у которого уже есть телефон, - говорит Асия. - Посмотрев на эти работы, я пришла к мысли, что когда мы собираемся всей семьей, с друзьями, мы все "зависаем" в телефонах, в Instagram и TikToke, но нет живого общения, как раньше.

Посмотрев на эту картину Асия Каримова вспомнила о родителях

Девушке также запомнилась картина с изображением кота двух пожилых людей. Она призналась, что сразу вспомнила про родителей.

- Когда я вошел в выставочный зал у меня сразу возникло две ассоциации с этими картинами - во-первых это "Окна РОСТА" Владимира Маяковского (серия плакатов, созданная в 1919-1921 годах советскими поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного агентства - "НГ") и во-вторых комиксы, и вообще современный пост-модернизм, который использует комиксы в своей основе. Я часто посещаю нашу галерею, но такие картины вижу впервые! - рассказал посетитель выставки Евгений ДЕМИДОВИЧ. - Пока что я еще не посмотрел все картины, но одна мне запомнилась больше всего: на ней изображен навозный жук - священный жук в древнем Египте, скарабей, иначе говоря, катит перед собой шарики из навоза, в которых показаны различные соцсети - то есть человек, катящий перед собой все это, делает что-то бесполезное, все это тлен.

Фото Андрея СКИБЫ