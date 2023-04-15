Посещение кинотеатра вместе с друзьями, родными - для многих приятная маленькая традиция. Зачастую многие приходят посмотреть фильм, заранее прикупив снеки. Можно ли посещать сеансы с едой, купленной не на территории кинотеатра? На этот вопрос редакции Tengri Life ответили казахстанские юристы.

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Допустим, вы с друзьями пришли в кинотеатр, заранее прикупив еды, настроившись на отличный просмотр сеанса. Однако, заметив у вас посторонние продукты, не купленные на территории заведения, сотрудники вас не пропускают. Могут ли?

Как уточняет юрист Надежда Гельдт, кинотеатр может устанавливать внутренние правила посещения, но они не должны противоречить законодательству Казахстана, поэтому посетителю нельзя запретить посещать зал кинотеатра со своей едой или принуждать покупать еду на территории кинотеатра.

Юрист Данияр Байгабатов солидарен с коллегой: когда человек совершает покупку, он совершает устный договор купли-продажи.

"Согласно Конституции никто не имеет права принуждать или запрещать заключать договор. Если вы что-то купили, можете легко пронести это на сеанс, так как это ваше имущество. Аналогичные нормы, которые шире раскрывают эти понятия, есть в Гражданском кодексе и в законе "О защите прав потребителей", - говорит он.

Обязывают докупить еду на территории кинотеатра

"Согласно статье 10 Гражданского кодекса каждый потребитель имеет право на свободное заключение договоров на приобретение товаров, использование работ и услуг. Соответственно, нельзя заставить потребителя приобрести определенный товар именно на территории кинотеатра. То есть, если вас принуждают купить еду в кинотеатре, это нарушение закона", - отмечает юрист и автор Telegram-канала "Право знать" Надежда Гельдт.

Кроме того, согласно статье 177 Предпринимательского кодекса недобросовестная конкуренция - это любые действия, которые направлены на приобретение преимуществ в

"В случае с кинотеатром тем самым преимуществом будет запрет употребления одной продукции с целью продажи собственной", - добавляет Надежда Гельдт.

Какая ответственность?

Как уточняет эксперт Надежда Гельдт, согласно статье 163 Кодекса об административных правонарушениях РК недобросовестная конкуренция влечет штраф:

для субъектов малого бизнеса в размере 200 МРП - 690 000 тенге;

для субъектов среднего бизнеса в размере 300 МРП - 1 000 035 тенге;

для субъектов крупного бизнеса в размере 1500 МРП - 5 175 000 тенге.

"Компанию к ответственности привлекает уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей, либо же можно обратиться в гражданский суд для защиты своих прав", - резюмирует Данияр Байгабатов.